В Україні здорожчають яйця: до яких цін готуватися

Яйця дорожчають раніше сезону / © Associated Press

У серпні 2025 року ціни на курячі яйця в Україні почали зростати раніше, ніж зазвичай. Якщо в попередні роки сезонне здорожчання стартувало у вересні-жовтні, то цього року супермаркети оновили цінники вже в кінці літа

Про це повідомив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук виданню «Главред».

«З яйцями поки що ситуація обіцяє бути більш-менш стабільною, оскільки виробництво яєць ми наростили. Тому коливання цін на яйця здебільшого буде залежати від цін на електроенергію, оскільки це виробництво споживає колосальну кількість електроенергії. Якщо ціни на електроенергію підуть догори, зростатимуть витрати виробництв. Восени ціна на яйця може зрости на 5-10%», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що восени 2025 року українські виробники планують підвищити ціни на сири на 5%, що призвело до збільшення продажів дешевшого сирного продукту.

Нацбанк України зазначав, що ціни на продукти зростають повільніше завдяки новому врожаю та збільшенню пропозиції. Однак м’ясо й фрукти продовжують дорожчати.