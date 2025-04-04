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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
565
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2 хв

В Україні здорожчають продукти: наскільки зросте вартість у квітні

Українців попередили про здорожчання продуктів.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
За продукти доведеться платити більше

За продукти доведеться платити більше / © pixabay.com

У квітні очікується сезонне здорожчання основних продуктів, зокрема овочів та м’яса.

Експерти Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» розповіли виданню «Главред», як зміняться ціни на продукти у другий місяць весни.

Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Інна Сало пояснила, що у квітні очікується незначне сезонне здорожчання овочів. Так, у порівнянні з цінами в березні, вартість деяких овочів може зрости до 5%.

«Перш за все, через втрату якісних показників, що пов’язані переважно зі складнощами зберігання найбільш помітно можуть зрости ціни на капусту білокачанну — до 52,0 грн/кг (+3%), а також на моркву — до 42,5 грн/кг (+1,6%). Ціна на картоплю може зрости до 33 грн/кг (+2%), що, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики. Ціна на цибулю ріпчасту, за достатнього рівня пропозиції, залишатиметься практично сталою — до 16 грн/кг», — сказала вона.

Експерти очікують здорожчання м’яса у квітні. Так, за їх прогнозом, підвищення роздрібних цін на основні види м’яса (яловичина, свинина та курятина) може сягнути до 9%.

Науковиця з «Інституту аграрної економіки» Наталія Копитець пояснила, що на здорожчання м’яса впливають декілька факторів:

  • скорочення поголів’я худоби та птиці внаслідок бойових дій у прифронтових районах

  • зростання вартості електроенергії для виробництв і зернових та олійних культур як складників кормів

Копитець підкреслила, що останній фактор також буде однією з причин здорожчання хлібобулочних виробів — через це хліб може зрости в ціні ще на 1,5-3% упродовж квітня.

За прогнозом експертів, у квітні очікується незначне зниження закупівельних цін на молоко, яке надходить на переробку від сільськогосподарських підприємств. Відповідно це вплине і на роздрібні ціни на молочні продукти — ціни на цю продукцію незначно знизяться.

Раніше повідомлялося, що в Україні здорожчають яйця.

Дата публікації
Кількість переглядів
565
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