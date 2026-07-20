Ціни на пальне підскочили / © Associated Press

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Сьогодні, 20 липня, найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Середня вартість бензину А-95 становить близько 77,78 грн за літр, а дизельного пального — 79,50 грн за літр.

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Порівняно з попереднім днем, окремі оператори підвищили вартість бензину та дизельного пального на 0,5-1 грн за літр, а в окремих мережах здорожчання сягнуло 2,6-3 грн за літр. Водночас ціни на автогаз у більшості мереж залишилися без змін, а в мережі KLO вони навіть знизилися на 1 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

© Главком

Раніше стало відомо, що найближчим часом ціни на бензин та дизельне пальне в Україні можуть підскочити до 90 гривень за літр. Головною причиною потенційного цінового удару є гострий дефіцит готових нафтопродуктів на європейському ринку, від якого український роздріб залежить напряму.

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