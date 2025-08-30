В Україні здорожчає олія: якою буде ціна за літр

Соняшникова олія / © Freepik

Вже зовсім скоро на українців чекає здорожчання соняшникової олії. За прогнозами, вартість пляшки може сягнути ста гривень.

Про це пише agronews.ua.

«Саме з цього врожаю восени виготовлятимуть олію, яка може стати справжньою розкішшю для українців. За прогнозами, ціна пляшки підніметься до сотні гривень», — журналістка Олеся Мороз.

На прилавках ринків соняшникова олія — один із найпопулярніших товарів. Українці звикли використовувати її чи не щодня для смаження, для заправки салатів, також використовують і у консервації.

Та вже цієї осені пляшка звичного продукту може коштувати близько ста гривень.

«За дві неділі на 10 гривень піднялась ціна, це за 2 неділі на кілограмові це на 10 гривень. На 5 літровій банці — 50 гривень. На 2 літрові — 20 гривень. От таке співвідношення», — продавчиня Галина.

Фахівці пояснюють: на ціну впливають одразу декілька факторів. Зокрема, це зменшення врожаю через складні погодні умови та здорожчання логістики.

Водночас на світових ринках попит на українську олію традиційно високий, тож значна частина продукції йде на експорт.

«Посуха зробила свою роботу. Соняшник — це культура, зрошення якої зробити дуже складно. Зробити можна, але це дуже дороговартісно і, як правило, зернові: соняшник, кукурудза, соя — отримуть вологу з природнього середовища, тобто з неба. А цього року під час активної вегетації формування врожаю була надзвичайно мала кількість опадів і та кількість опадів невелика, мала, вплинула негативно на врожай», — голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич.

Покупці вже відчувають перші коливання ціни на олію. Тому хтось намагається робити запаси заздалегідь, інші — шукають дешевші альтернативи або ж купують менші об’єми.

«Зроблю закупи звичайно. Покладу солі і вона може стояти трохи довший час. Наскільки я усвідомлена, то я знаю, що в південних областях нашої країни дуже велика засуха і урожай соняшника дуже мізерний. Мабуть із цього виходячи, бо ж хто нам ще може постачати олію», — рівнянка Тетяна.

Попри прогнозоване зростання цін, експерти заспокоюють: соняшникової олії вистачить всім українцям. Головне завдання для споживачів — раціонально планувати покупки й не створювати ажіотажу.

