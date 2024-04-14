Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні здорожчала комуналка: за яку послугу найбільше зросла вартість – Держстат

В Україні здорожчала комуналка: за яку послугу найбільше зросла вартість – Держстат

Як в Україні здорожчала комуналка / Фото: ТСН.ua

У Держстаті розповіли, на яку комунальну послугу найбільше зріс тариф.

В Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%. 

Про це пише Держстат. 

Електроенергія, до прикладу, здорожчала на 69,7%. Проте послуги водопостачання здешевшало на 0,8%.

Які ще послуги здорожчали:

  • послуги з управління багатоквартирними будинками – на 5,1%;
  • утримання та ремонт житла – 3,1%;
  • прибирання сміття – 1,6%.
В Україні зросла вартість комунальних послуг / © Державна служба статистики України
В Україні зросла вартість комунальних послуг / Фото: Державна служба статистики України

Тарифи не змінились на:

  • природний газ;
  • гарячу воду та опалення.

Що подешевшало:

  • водопостачання на 0,8%;
  • каналізація – на 0,5%.

Нагадаємо, українці можуть платити менше за неякісну комуналку – що для цього потрібно.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація