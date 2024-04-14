В Україні здорожчала комуналка: за яку послугу найбільше зросла вартість – Держстат

У Держстаті розповіли, на яку комунальну послугу найбільше зріс тариф.
В Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%.
Про це пише Держстат.
Електроенергія, до прикладу, здорожчала на 69,7%. Проте послуги водопостачання здешевшало на 0,8%.
Які ще послуги здорожчали:
- послуги з управління багатоквартирними будинками – на 5,1%;
- утримання та ремонт житла – 3,1%;
- прибирання сміття – 1,6%.
Тарифи не змінились на:
- природний газ;
- гарячу воду та опалення.
Що подешевшало:
- водопостачання на 0,8%;
- каналізація – на 0,5%.
Нагадаємо, українці можуть платити менше за неякісну комуналку – що для цього потрібно.
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