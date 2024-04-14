В Україні здорожчала комуналка: за яку послугу найбільше зросла вартість – Держстат

У Держстаті розповіли, на яку комунальну послугу найбільше зріс тариф.

В Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%.

Про це пише Держстат.

Електроенергія, до прикладу, здорожчала на 69,7%. Проте послуги водопостачання здешевшало на 0,8%.

Які ще послуги здорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками – на 5,1%;

утримання та ремонт житла – 3,1%;

прибирання сміття – 1,6%.

В Україні зросла вартість комунальних послуг / Фото: Державна служба статистики України

Тарифи не змінились на:

природний газ;

гарячу воду та опалення.

Що подешевшало:

водопостачання на 0,8%;

каналізація – на 0,5%.

Нагадаємо, українці можуть платити менше за неякісну комуналку – що для цього потрібно.

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