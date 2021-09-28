В Україні здорожчали квартири: детальний огляд цін на вторинному ринку за містами

Спеціалісти проаналізували більше 200 тисяч виставлених на продаж квартир в Україні.

За липень-серпень 2021 року середня вартість квартир на вторинному ринку в обласних центрах України зросла на 2,5%: від 906 дол/м2 до 929 дол/м2.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості, проведеного Асоціацію фахівців з нерухомості України.

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Ціни на 1-кімнатні квартири збільшилися в середньому на 2,9% (від 930 доларів за м2 до 957 дол/м2), вартість 2-кімнатних квартир зросла в середньому на 2,6% (від 863 дол/м2 до 886 дол/м2), ціни на 3-кімнатні квартири додали 2,1% (від 860 дол/м2 до 879 дол/м2), вартість 4-кімнатних квартир збільшилася в середньому на 1,7% (від 1206 дол/м2 до 1227 дол/м2).

Так, у Києві ціни на вторинному ринку зросли у середньому на 4,7% (від 1787 дол/м2 до 1871 дол/м2). 1-кімнатні квартири подорожчали на 6,6% (від 1637 дол/м2 до 1745 дол/м2), 2-кімнатні - на 6% (від 1662 дол/м2 до 1762 дол/м2), 3-кімнатні - на 2,1% (від 1766 дол/м2 до 1804 дол/м2), 4-кімнатні - на 0,1% (від 2663 дол/м2 до 2667 дол/м2).

У Вінниці за липень-серпень 2021 року ціни на вторинному ринку житла збільшилися у середньому на 1,6% (від 826 дол/м2 до 939 дол/м2). Вартість 1-кімнатних квартир зросла на 2,8% (від 860 дол/м2 до 884 дол/м2), 2-кімнатні збільшилися в ціні на 0,5% (від 813 дол/м2 до 817 дол/м2), ціни на 3-кімнатні квартири зросли на 1,8% (від 807 дол/м2 до 821 дол/м2), вартість 4-кімнатних квартир збільшилася на 3,1% (від 754 дол/м2 до 777 дол/м2).

У Дніпрі за звітній період ціни на вторинному ринку збільшилися в середньому на 3,7% (від 923 дол/м2 до 957 дол/м2). 1-кімнатні подорожчали на 4,3% (від 951 дол/м2 до 992 дол/м2), 2-кімнатні - на 4,1% (від 929 дол/м2 до 967 дол/м2), 3-кімнатні - на 3,3% (від 868 дол/м2 до 897 дол/м2), 4-кімнатні - на 1,7% (від 1055 дол/м2 до 1074 дол/м2).

У Житомирі ціни на вторинному ринку квартир залишилися в середньому без змін (727 дол/м2). Водночас ціна 1-кімнатних квартир зросла на 3,5% (від 778 дол/м2 до 806 дол/м2), вартість 2-кімнатних знизилася на 0,6% (від 744 дол/м2 до 740 дол/м2), 3-кімнатні подешевшали на 1,1% (від 691 дол/м2 до 684 дол/м2), вартість 4-кімнатних квартир знизилася на 2,8% (від 622 дол/м2 до 604 дол/м2).

У Запоріжжі ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 2,5% (від 631 дол/м2 до 647 дол/м2). Вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 2,1% (від 677 дол/м2 до 692 дол/м2), 2-кімнатних - на 2,5% (від 626 дол/м2 до 642 дол/м2), 3-кімнатних - на 3% (від 616 дол/м2 до 634 дол/м2), 4-кімнатних - на 2% (від 605 дол/м2 до 617 дол/м2).

В Івано-Франківську ціни на вторинному ринку виросли в середньому на 0,5% (від 526 дол/м2 до 529 дол/м2). 1-кімнатні подорожчали на 0,9% (від 531 дол/м2 до 535 дол/м2), 2-кімнатні зросли в ціні на 0,4% (івід 522 дол/м2 до 524 дол/м2), 3-кімнатні - на 0,2% (від 526 дол/м2 до 527 дол/м2), а вартість 4-кімнатних квартир знизилися на 2,8% (від 553 дол/м2 до 537 дол/м2).

У Кропивницькому вартість житла на вторинному ринку збільшилася в середньому на 0,7% (від 600 дол/м2 до 604 дол/м2): 1-кімнатні квартири зросли в ціні на 1,4% (від 586 дол/м2 до 594 дол/м2), 2-кімнатні - на 0,2% (від 618 дол/м2 до 619 дол/м2), ціни на 3-кімнатні квартири знизилися на 0,2% (від 597 дол/м2 до 596 дол/м2), а 4-кімнатні подорожчали на 2,9% (від 570 дол/м2 до 587 дол/м2).

У Луцьку вартість квартир на вторинному ринку зросла в середньому на 2,4% (від 722 дол/м2 до 739 дол/м2): 1-кімнатні квартири збільшилися в ціні на 2,6% (від 778 дол/м2 до 798 дол/м2), 2-кімнатні - на 5,9% (від 708 дол/м2 до 750 дол/м2), ціни на 3-кімнатні квартири знизилися на 0,6% (від 699 дол/м2 до 695 дол/м2), 4-кімнатні квартири подорожчали на 1,6% (від 659 дол/м2 до 669 дол/м2).

У Львові вартість квартир на вторинному ринку збільшилася в середньому на 0,5% (від 1074 дол/м2 до 1080 дол/м2). 1-кімнатні квартири подорожчали на 1,1% (від 1089 дол/м2 до 1101 дол/м2), 2-кімнатні - на 1,7% (від 1071 дол/м2 до 1089 дол/м2), ціни на 3-кімнатні квартири знизилися на 1,9% (від 1064 дол/м2 до 1044 дол/м2), вартість 4-кімнатних квартир залишилася майже без змін - зростання становить лише 0,1% (від 1064 дол/м2 до 1065 дол/м2).

У Миколаєві ціни на вторинному ринку житла збільшилися в середньому на 1,8% (від 647 дол/м2 до 659 дол/м2): 1-кімнатні квартири подорожчали на 1,3% (від 678 дол/м2 до 687 дол/м2), 2-кімнатні зросли в ціні на 0,9% (від 644 дол/м2 до 650 дол/м2), 3-кімнатні - на 3,3% (від 631 дол/м2 до 652 дол / м2), 4-кімнатні - на 1,4% (від 635 дол/м2 до 643 дол/м2).

В Одесі ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 1,5% (від 1002 дол/м2 до 1017 дол/м2). 1-кімнатні квартири подорожчали на 2% (від 1011 дол/м2 до 1031 дол/м2), 2-кімнатні - на 1% (від 984 дол/м2 до 994 дол/м2), 3-кімнатні - на 1,5% (від 988 дол/м2 до 1003 дол/м2), 4-кімнатні - на 0,9% (від 1087 дол/м2 до 1097 дол/м2).

У Полтаві вартість житла на вторинному ринку за липень-серпень зросла в середньому на 2% (від 783 дол/м2 до 799 дол/м2). 1-кімнатні квартири подорожчали на 3,8% (від 802 дол/м2 до 833 дол/м2), 2-кімнатні - на 3,2% (від 796 дол/м2 до 821 дол/м2), 3-кімнатні - на 2,2% (від 725 дол/м2 до 741 дол/м2), 4-кімнатні - на 2,7% (від 837 дол/м2 до 859 дол/м2).

У Рівному ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 1% (від 726 дол/м2 до 733 дол/м2). Вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 1,3% (від 768 дол/м2 до 779 дол/м2), 2-кімнатних - на 0,4% (від 747 дол/м2 до 750 долл. США за м2), 3-кімнатних - на 1,3% (від 670 дол/м2 до 678 дол/м2), 4-кімнатних - на 3% (від 548 дол/м2 до 565 дол/м2).

У Сумах ціни на вторинному ринку квартир збільшилися в середньому на 2,1% (від 623 дол/м2 до 637 дол/м2). Вартість 1-кімнатних квартир зросла на 2,4% (від 660 дол/м2 до 676 дол/м2), ціни на 2-кімнатні квартири залишилися майже без змін - ціна знизилася на 0,1% (від 644 дол/м2 до 643 дол/м2), 3-кімнатні квартири подорожчали на 5,7% (від 580 дол/м2 до 613 дол/м2), 4-кімнатні квартири додали в ціні 1,5% (із 526 дол/м2 2 до 534 дол/м2).

У Тернополі ціни на вторинному ринку квартир зросли в середньому на 1,4% (від 671 дол/м2 до 681 дол/м2). Вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 2,2% (від 697 дол/м2 до 712 дол/м2), 2-кімнатних - на 3,1% (від 669 дол/м2 до 690 дол/м2), 3-кімнатних - на 0,3% (від 655 дол/м2 до 657 дол/м2), 4-кімнатних - на 0,2% (від 618 дол/м2 до 619 дол/м2).

У Харкові ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 2,2% (від 884 дол/м2 до 904 дол/м2). 1-кімнатні квартири подорожчали на 2,7% (від 856 дол/м2 до 879 дол/м2), 2-кімнатні - на 1,7% (від 888 дол/м2 до 903 дол/м2), 3-кімнатні - на 1,2% (від 913 до 924 дол/м2), 4-кімнатні - на 3,7% (від 974 дол/м2 до 1010 дол/м2).

У Херсоні вартість житла на вторинному ринку зросла в середньому на 2,9% (від 680 дол/м2 до 699 дол/м2). Ціни на 1-кімнатні квартири збільшилися на 0,8% (від 723 дол/м2 до 729 дол/м2), 2-кімнатні подорожчали на 2% (від 703 дол/м2 до 717 дол/м2), 3-кімнатні - на 5% (від 649 дол/м2 до 682 дол/м2), 4-кімнатні - на 4,6% (від 590 дол/м2 до 617 дол/м2).

У Хмельницькому ціни на вторинному ринку квартир збільшилися в середньому на 3,2% (від 618 дол/м2 до 638 дол/м2): вартість 1-кімнатних квартир зросла на 3,8% (від 661 дол/м2 до 686 дол/м2), 2-кімнатних - на 3,2% (від 614 дол/м2 до 633 дол/м2), 3-кімнатних - на 1,8% (від 574 дол/м2 до 585 дол/м2), 4-кімнатні квартири подешевшали на 0,4% (від 515 дол/м2 до 513 дол/м2).

У Черкасах ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 3,4% (від 686 дол/м2 до 709 дол/м2). 1-кімнатні квартири подорожчали на 7,6% (від 729 дол/м2 до 784 дол/м2), 2-кімнатні - на 2,6% (від 686 дол/м2 до 704 дол/м2), 3-кімнатні - на 1,4% (від 654 дол/м2 до 663 дол/м2), 4-кімнатні - на 3,6% (від 616 дол/м2 до 638 дол/м2 ).

У Чернівцях ціни на вторинному ринку збільшилися в середньому на 2,3% (від 756 дол/м2 до 774 дол/м2). Вартість 1-кімнатних квартир знизилася на 0,4% (від 795 дол/м2 до 792 дол/м2), 2-кімнатні додали в ціні 4,9% (від 755 дол/м2 до 792 дол/м2), 3-кімнатні подорожчали на 2,1% (від 736 дол/м2 до 752 дол/м2), а 4-кімнатні подешевшали на 1,3% (від 710 дол/м2 до 700 дол/м2).

У Чернігові ціни на вторинному ринку квартир збільшилися в середньому на 3,3% (від 662 дол/м2 до 684 дол/м2): 1-кімнатні квартири подорожчали на 6,1% (від 709 дол/м2 до 752 дол/м2), 2-кімнатні - на 2,8% (від 670 дол/м2 до 689 дол/м2), 3-кімнатні - на 4% (від 619 дол/м2 до 644 дол/м2), 4-кімнатні - на 1,9% (від 556 дол/м2 до 566 дол/м2).

В Ужгороді ціни на вторинному ринку зросли в середньому на 0,6% (від 762 дол/м2 до 767 дол/м2). Вартість 1-кімнатних квартир збільшилася на 1,9% (від 801 дол/м2 до 816 дол/м2), ціни на 2-кімнатні квартири знизилися на 0,2% (від 780 дол/м2 до 778 дол/м2), 3-кімнатні подорожчали на 0,2% (від 713 дол/м2 до 715 дол/м2), 4-кімнатні зросли в ціні на 5,1% (від 646 дол/м2 2 до 679 дол/м2).

Нагадаємо, за ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Запуск відбувся 1 березня 2021 року, і вже велика кількість сімей скористалися можливістю придбати власне житло. За даними Міністерства фінансів України, cтаном на 28 вересня банками підписано 871 кредитний договір на загальну суму 746,43 млн грн. На первинному ринку - 24,1%, на вторинному – 75,9% угод.

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