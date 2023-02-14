В Україні здорожчали овочі та молоко, а здешевшали крупи: як змінилися ціни

Протягом січня на українських ринках та в магазинах здорожчали овочі, але подешевшали крупи. Найбільше впала вартість гречки - на майже 8%.

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживі ціни на товари у січні 2023-го.

Порівняно із груднем 2022-го серед овочів борщового набору морква здорожчала на 9,3% - до 24,5 грн за кг; цибуля - на 4,7% - коштує 32,1 грн; картопля - на 2,2% - до 9,4 грн за один кг. Натомість ціни на буряк та капусту зменшилася на близько 1% - до 12,2 грн та 12,8 грн відповідно.

Яблука здорожчали на 3,8% до 15,7 грн за кг, молоко на 2,8% до 35,2 грн, яйця на 1,8% до 63,1 грн за десяток.

Фото: Державна служба статистики України

Нагадаємо, в Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Очікується, що продаватимуть товар за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості.

Читайте також:

Які продукти можуть зміцнити ваш імунітет узимку