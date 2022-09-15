В Україні здорожчали яйця, цукор та м'ясо: як за місяць змінилися ціни на продукти

Державна служба статистики оприлюднила дані про ціни на товари і послуги в серпні.
Зазначається, що на українських ринках і в магазинах найбільше додали в ціні яйця, цукор, сало та м'ясо.
Про йдеться у даних Держстату.
Так, порівняно з липнем 2022 року яйця здорожчали на 15,5% до 28,5 гривень за десяток, цукор на 6,2% до 34,2 гривень за кілограм, сало на 6,0% до 132,0 гривень за кілограм, свинина на 5,9% до 152,8 гривень за кілограм, рис на 5,9% до 56,1 гривень за кілограм. Додала в ціні і гречка - у липні середня ціна коливалася на рівні 93,23 гривні, а вже у серпні зросла до 96,01.
Водночас буряк подешевшав на 38,9% до 20,4 гривень за кілограм, картопля на 28,4% до 13,6 гривень за кілограм, морква на 12,0% до 28,2 гривень за кілограм.
Також у магазинах змінилися ціни на алкоголь і сигарети. Так, сигарети преміум-класу здорожчали на 1,6% до 77,5 гривень за пачку. Пиво здорожчало на 2,4% до 27,3 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок здорожчали на 1,5% до 90,4 гривень за пляшку 0,7 літра. Водночас горілка подешевшала на 0,8% до 117,5 гривень за пляшку 0,5 літра.
Як раніше повідомлялося, на ринку дров – певний ажіотаж, адже українці активно запасаються ними на зиму. Процедуру закупівлі дров суттєво спростили, а невдовзі запустять роботу ще й відповідного інтернет-магазину. Порівняно з минулим роком, ціна на дрова в Україні зросла приблизно на 25%.
Нагадаємо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.
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