В Україні здорожчали заміські будинки: ціни перевищують можливості покупців

Житло буде зростати у вартості ще.

Ціни на заміські будинки перевищують можливості покупців: нерухомість рекордрно здорожчала.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Експерти Асоціації спеціалістів з нерухомості зазначають, що цього року будинки здорожчали на 20%. Втім, очікувати зниження ціни не варто.

За прогнозами фахівців, житло у передмісті столиці, Львова, Дніпра, Харкова та Одеса в наступному році подорожчає ще на 5%.

Пік купівлі-продажу експерти очікують з квітня на червень. Саме тоді і відбудеться основне зростання вартості квадратних метрів. Але суттєвого подорожчання експерти не очікують, адже попит на заміську нерухомість вже вичерпався.

Як повідомлялося, ріелтори прогнозують, що після новорічних свят ціни на квартири зростуть до 15%. Здорожчання розпочнеться від другої половини березня наступного року. Спочатку вартість квадратних метрів зросте до 5%. Більш суттєві коливання ціни варто очікувати від квітня до червеня, а також від жовтня до грудня.

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