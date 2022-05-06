В Україні здорожчало пальне: які нині ціни пропонують мережі АЗС

Мережі українських автозаправних станцій підвищили ціни на бензин й дизельне пальне.

Середня ціна на бензин А-95 в Україні становить 38,21 грн/л, дизпальне - 42,98 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Так, на АЗС "WOG" і "ОККО" бензини марок А-95 і А-95+ подорожчали на 1,64 - 1,72 коп./л - до 37,69 - 39,57 грн/л. Ціни на дизпальне у цих мережах підвищились на 1,97 грн/л - до 42,63 грн/л.

На АЗС "Shell" ціна на бензини марок А-95 і А-95+ підвищились до 37,69 - 39,57 грн/л.; дизпальне - до 42,63 грн/л.

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" підвищила ціну на бензин марки А-95+ до 39,54 грн/л, а дизпальне - до 44,74 грн/л.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

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Водночас перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне подорожчання нафтопродуктів. За її словами, дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські війська "завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України".