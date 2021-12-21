В Україні здорожчало житло на вторинному ринку: наскільки зросла вартість квартир у містах-мільйонниках

В Україні здорожчало житло на вторинному ринку: наскільки зросла вартість квартир у містах-мільйонниках

За словами експертів, у найближчі три-чотири місяці переважна більшість продавців буде змушена знизити вартість житла.

В Україні здорожчало житло на вторинці. Так, середня вартість квартир, виставлених на продаж на вторинному ринку за жовтень-листопад 2021 року, зросла на 9,6% – із $901/кв. м до $988/кв. м.

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Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) спільно з Геоінформаційним порталом "Увекон", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Загалом по Україні ціни на однокімнатні квартири збільшилися в середньому на 5,3% (з $951 до $1001/кв. м), двокімнатних – на 7,3% (з $860 до $923/кв. м), на трикімнатні – на 10,2% (з $879 до $968/кв. м), чотирикімнатних - на 12,8% (з $1227 до $1308/кв. м)", - повідомив генеральний директор групи компаній "Увекон" Володимир Шалаєв.

Зазначається, що найвище зростання цін зафіксовано у Києві, де вартість квартир на вторинному ринку зросла в середньому на 13,2%. До кінця листопада середня вартість 1 кв. м житла перевищила позначку $2100.

Зростання цін в інших містах-мільйонниках не було таким стрімким. У Дніпрі ціни на вторинне житло за жовтень-листопад зросли на 4,1%, у Львові – на 5,3%, в Одесі – 2,1%, Харкові – 4,7%. Темпи зростання цін на вторинному ринку житла в інших обласних центрах не перевищили 5%, а у деяких містах були практично нульовими (Кропивницький – 0,1%, Чернівці – 0,2%).

Водночас, як зазначив керівник "Увекона", охочих продати свої квартири на піку цін стає дедалі більше. Своєю чергою президент АСНУ Юрій Піта, коментуючи результати дослідження, зазначив, що зростання цін, виставлених на продаж квартир, не є достатньо обґрунтованим. Він нагадав, що від січня до вересня 2021 р. реальна вартість житла на вторинному ринку в найбільших містах України зросла в середньому на 15-17% і досягла максимальних позначок, що відповідають платоспроможному попиту.

Збільшення вартості житла на вторинному ринку, на думку спеціаліста, пояснюється "підтягуванням" цін до вартості квартир на первинному ринку. Проте, як зазначив Піта, однією із причин зростання квадратних метрів на первинному ринку є збільшення собівартості будівництва. Він також не виключив, що завищена ціна пропозиції квартир стала наслідком недостатньо коректної роботи модуля оцінки об'єктів нерухомості Фонду держмайна України, інформація до якого надходить від оцінювачів, публічних джерел та нотаріусів.

Варто зазначити, що у ході дослідження було проаналізовано 260 тис. виставлених на продаж квартир загальною площею 1670 тис. кв. м.