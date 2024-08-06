В Україні здорожчав бензин А-95: яка нова вартість пального на деяких АЗС

Втім зміни відбулися лише в деяких мережах АЗС. Решта станцій заправляє пальне за старими цінами.

Впродовж перших днів серпня на деяких українських заправках підскочили ціни на бензин А-95. Його вартість там зросла на 7 коп./л, до середніх 56,75 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr.

Так, за вказаний термін вартість бензину переписали лише на заправках:

AMIC – здорожчання на 8 коп. до 56,37 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – здорожчання на 50 коп. до 53,69 грн/л;

Marshal – здорожчання на 50 коп. до 53,3 грн/л;

"Чинник" – здорожчання на 20 коп., до 53,2 грн/л.

Водночас, в одній із мереж ціну знизили. На VST бензин здешевшав на 40 коп. до 55,92 грн/л.

Загалом же великі мережі продають бензин по 53,2-60,99 грн/л. Найдешевший бензин зафіксовано на АЗС "Фактор" – 53,2 грн/л. Далі йдуть:

Marshal – 53,3 грн/л;

"Авантаж" 7 – 53,45 грн/л;

"Маркет" – 53,49 грн/л;

SUNOIL – 53,5 грн/л.

Найдорожчий бензин, за даними аналітиків, зафіксовано:

SOCAR – 60,99 грн/л;

ОККО – 59,99 грн/л;

WOG – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн./л.

Нагадаємо, в Україні від вересня відбудеться підвищення вартості пального, проте його майже не помітять, навіть після зростання акцизів. Суттєво здорожчати може лише автогаз, зазначають фахівці.

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