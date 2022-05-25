В Україні здорожчав борщовий набір: які наразі ціни на основні інгредієнти національної страви

В Україні здорожчав борщовий набір: які наразі ціни на основні інгредієнти національної страви

В Україні за три місяці війни зросла вартість борщового набору.

Так, наразі каструля червоного борщу об'ємом на 3,5-4 л в середньому стане українцям у 113 грн, що на 7% дорожче, ніж було у лютому.

Про це повідомляє сервіс з доставки продуктів zakaz.ua, аналітики якого проаналізували цін на продукти, які входять до складу традиційної страви, у столичних супермаркетах, пише "УНІАН".

"Майже всі інгредієнти української національної страви, крім білокачанної капусти та буряка, зросли у ціні. Капуста та буряк здешевшали на 33% та 14% відповідно", - йдеться у повідомленні.

Так, найбільше здорожчала соняшникова олія - на 35%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 55 грн. Також значно зросла ціна на томатну пасту на 30% (з 32 грн до 41 грн). Водночас картопля здорожчала на 24%, а морква та цибуля - на 20%.

За словами експертів, найменше з борщового набору додало у ціні м'ясо (на 8%), однак зважаючи, що це найдорожчий продукт серед усіх компонентів, це зростання значно вплинуло на загальну вартість борщу. Без м'яса страва коштує приблизно 50 грн.

Нагадаємо, раніше у НБУ повідомили, що в Україні у квітні споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%. Для порівняння в березні було 13,7%. Це вплинуло на ціни - вони за місяць зросли на 3,1%. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні).