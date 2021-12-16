В Україні здорожчав новорічний стіл: скільки коштують традиційні продукти

Святкування обійдеться у щонайменше дві тисячі гривень.

Цього року в Україні новорічний стіл за рік здорожчав на понад 8%.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Тепер його мінімальна вартість для української сім'ї з чотирьох людей майже дві тисячі гривень. Експерти до цієї суми включили традиційне новорічне меню. Якщо придбати ще якісь делікатеси, то середня вартість зросте ще на 480 гривень.

Зараз нарізка з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштує 197 грн, биток зі свинини свіжий – 230 грн за кілограм, куряче філе – 120 грн. Овочі на новорічному столі у середньому коштуватимуть 185, а фрукти – 105 гривень. За кілограм грибів доведеться віддати - 55 гривень, за перець солодкий – 105, за огірки 45, а помідори – 38 за кіло.

Інші продукти, зокрема, батон коштуватиме 24 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за кілограм. Твердий сир обійдется мінімум у 75 грн за 300 грам, а пачка вершкового масла - у середньому 50 грн.

Як повідомлялося, за рік індекс вартості найпопулярнішого новорічного салату олів'є зріс на 21%. Зазначається, що серед інгредієнтів традиційного салату найбільше здорожчали цибуля (майже вдвічі) та яйця (на понад 50%). Ціни на ковбасу коливаються 120 до 290 грн/кг. Проте замість ковбаси часто додають курятину, яка теж здорожчала - вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

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