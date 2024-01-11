В Україні здорожчають деякі комунальні послуги: коли доведеться платити більше

Тарифи на деякі житлово-комунальні послуги українцям можуть перерахувати вже 2024 року.

Про це сказав в етері "Громадського радіо" очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його даними, ймовірно, споживачам переглянуть тарифи на світло і газ. Нові тарифи, скоріше за все, буде затверджено вже навесні 2024 року.

"Я думаю, що, найімовірніше, ми отримаємо нові платіжки цього року на електроенергію від 1 квітня або 1 травня, де нам знову збільшать вартість електроенергії. А на додачу до цього ще й вартість газу збільшать, тому на нас чекають серйозні зміни в наших платіжках 2024 року", — сказав він.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українці до кінця опалювального сезону оплачуватимуть електроенергію за чинними тарифами.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — сказав він.

Нагадаємо:

В Україні за останній рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Державна служба статистики повідомила, що у середньому тарифи зросли на 13%.

Особливо різко зросла ціна на електроенергію – тариф для споживачів збільшився на 69,7%, досягнувши 2,64 гривні за кВт-год. Раніше, до червня 2023 року, ціни становили 1,44 гривні за кВт-год за споживання до 150 кВт-год на місяць і 1,68 гривні за кВт-год за більшого обсягу споживання.

Крім електроенергії, здорожчали послуги зі збирання сміття (на 8,7%), управління багатоквартирними будинками (на 2,7%), каналізації (на 0,7%) та водопостачання (на 0,8%).

Раніше стало відомо, що в Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. 2024 року українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись 2025 року, підвищення цін уникнути не вдасться.

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