В Україні здорожчають майже всі молочні продукти — результати моніторингу виробників

Причинами називають зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику, а також зростання закупівельних цін на сировину.
В Україні піднімуться ціни майже на всі молочні продукти, за винятком питного йогурту.
Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока, який було проведено в останній декаді вересня. Фахівці порівняли результати з минулорічним періодом.
Причини зростання цін на молочні продукти в жовтні
За інформацією виробників, через нестачу молочної сировини на внутрішньому ринку і підвищення закупівельних цін потрібно очікувати зростання цін на молочні продукти в жовтні
Як повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, молоко пастеризоване жирністю 2,5% станом на кінець вересня в середньому коштувало 40,45 гривень за кг, що на 29 копійок (+0,72%) більше порівняно до попереднього місяця і на 2,82 гривень (+7%) більше порівняно до минулорічного періоду.
Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 50,91 гривень за кг, що на 15 копійок (+0,30%) дорожче ніж в вересні 2023 року і на 1,61 гривень (+3,16%) дорожче ніж торік.
Сметана жирністю 15% в різній тарі в кінці вересня в середньому коштувала 110,73 гривень за кг, що на 7 копійок (0,06%) менше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 17,67 грн. (+16%).
Ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках в середньому становить 69,50 гривень за кг, що на 80 копійок (+1,15%) більше ніж місяць тому, але на 37 коп. (-0,53%) менше ніж торік.
Георгій Кухалейшвілі припускає, що ймовірними причинами здорожчання майже усіх молочних продуктів, які входять до споживчого кошику українців, порівняно до 2022 року є зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику, зростання закупівельних цін на сировину внаслідок скорочення її виробництва через сильну спеку в липні-серпні та скорочення поголів’я корів після повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, що вартість борщового набору в Україні навпаки знизилася. Про динаміку цін читайте в матеріалі ТСН.ua.
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