В Україні здорожчають майже всі молочні продукти — результати моніторингу виробників

Причинами називають зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику, а також зростання закупівельних цін на сировину.

В Україні піднімуться ціни майже на всі молочні продукти, за винятком питного йогурту.

Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока, який було проведено в останній декаді вересня. Фахівці порівняли результати з минулорічним періодом.

Причини зростання цін на молочні продукти в жовтні

За інформацією виробників, через нестачу молочної сировини на внутрішньому ринку і підвищення закупівельних цін потрібно очікувати зростання цін на молочні продукти в жовтні

Як повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, молоко пастеризоване жирністю 2,5% станом на кінець вересня в середньому коштувало 40,45 гривень за кг, що на 29 копійок (+0,72%) більше порівняно до попереднього місяця і на 2,82 гривень (+7%) більше порівняно до минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 50,91 гривень за кг, що на 15 копійок (+0,30%) дорожче ніж в вересні 2023 року і на 1,61 гривень (+3,16%) дорожче ніж торік.

Сметана жирністю 15% в різній тарі в кінці вересня в середньому коштувала 110,73 гривень за кг, що на 7 копійок (0,06%) менше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 17,67 грн. (+16%).

Ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках в середньому становить 69,50 гривень за кг, що на 80 копійок (+1,15%) більше ніж місяць тому, але на 37 коп. (-0,53%) менше ніж торік.

В Україні здорожчають майже всі молочні продукти. Таблиця цін від Асоціації виробників молока

Георгій Кухалейшвілі припускає, що ймовірними причинами здорожчання майже усіх молочних продуктів, які входять до споживчого кошику українців, порівняно до 2022 року є зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику, зростання закупівельних цін на сировину внаслідок скорочення її виробництва через сильну спеку в липні-серпні та скорочення поголів’я корів після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що вартість борщового набору в Україні навпаки знизилася. Про динаміку цін читайте в матеріалі ТСН.ua.

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