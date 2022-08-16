В Україні здорожчали овочі, яйця і гречка: як змінилися ціни на продукти

Державна служба статистики оприлюднила дані про ціни на товари і послуги в липні.

Зазначається, що на українських ринках і в магазинах здорожали овочі, яйця і гречка, а також алкогольні напої.

Про йдеться у даних Держстату.

Порівняно з червнем картопля виросла у ціні на 54,7% - до 18,9 грн за кілограм, морква - на 15,5% до 32 грн, цибуля - на 11,3% до 28,6 грн. З-поміж овочів на 38,7% здешевшала капуста - до 34,2 грн.

Серед круп гречка здорожчала 14,8% - кілограм обійдеться у 93,2 грн. Ячні та пшеничні крупи, а також пшоно - стали дешевшими. Натомість вартість яєць збільшилася 8,7% до 24,7 грн за десяток.

Ціни на хліб та вершкове масло зросли на 37% і 25% відповідно. Макарони додали у ціні 29%, риба - 32,5%, цукор – 19%.

Також у магазинах змінилися ціни на алкоголь і сигарети. Зокрема, сигарети преміум-класу здорожчали на 1,5%. Серед алкоголю горілка здорочала на 0,9%, вина столові українських марок - на 1,9%, а пиво - на 1,3%.

Як повідомлялося, на ринку дров – певний ажіотаж, адже українці активно запасаються ними на зиму. Процедуру закупівлі дров суттєво спростили, а невдовзі запустять роботу ще й відповідного інтернет-магазину. Порівняно з минулим роком, ціна на дрова в Україні зросла приблизно на 25%.

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