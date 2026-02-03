В Україні з’явилась нова рідкісна монета: який вигляд вона має

Монети / © pexels.com

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена самобутньому гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Нова монета виготовлена з недорогоцінного металу — нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку). Вона доступна для купівлі у спеціальному сувенірному пакуванні.

Основні параметри монети:

Номінал: 5 гривень.

Тираж: 50 000 штук.

Ціна: 195 гривень (за одну монету в пакуванні).

Дата продажу: доступна в онлайн-магазині з 3 лютого.

В НБУ наголошують на важливості збереження культурної пам’яті, адже опішнянська кераміка є знаковим явищем української ідентичності.

Монета / © НБУ

«Вона поєднує глибоку художню самобутність і витончену техніку виконання, які протягом століть зберігаються та передаються від покоління до покоління. У 2012 році опішнянська кераміка була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України», — зазначили в Нацбанку.

Який дизайн монети

Художнє оформлення монети відображає унікальний стиль опішнянських майстрів.

Аверс (лицьовий бік). Центральним елементом аверсу стала зооморфна скульптура «Лев». Це робота видатного українського гончаря з Опішні Василя Омеляненка. Композицію доповнюють:

фрагменти характерного наліпного декору, розміщені з боків від скульптури;

малий Державний Герб України (праворуч);

напис «УКРАЇНА»;

номінал «5 ₴»;

рік карбування — 2025;

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

Аверс монети / © НБУ

Реверс (зворотний бік). На зворотному боці монети художники зобразили стилізовану композицію, що складається з елементів традиційного орнаментального декору. Ці візерунки є візитівкою опішнянських глиняних виробів. У верхній частині розміщено напис півколом: «ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА».

Реверс монети / © НБУ

Придбати монету можна через офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах, перелік яких вказано на сайті регулятора.

Нагадаємо, напередодні зимових свят Національний банк України представив нову пам’ятну монету «Дух Різдва», присвячену сакральним різдвяним традиціям українського роду та звичаям Святого вечора. Монета символізує родинну єдність і духовний зв’язок поколінь, коли сім’я збирається за спільним святковим столом.

Центральним елементом аверсу став солом’яний дідух як оберіг роду та символ достатку, прикрашений солом’яним янголом. Композицію доповнює стилізоване вікно зі зоряним небом, де Віфлеємська зоря інкрустована справжнім діамантом. На реверсі зображено традиційну різдвяну трапезу з 12 стравами, а постаті членів родини художньо перегукуються з небесними світилами — Сонцем, Місяцем і зірками.

Пам’ятна монета виготовлена зі срібла 925 проби, має масу 31,1 г у чистоті, номінал 10 гривень і оздоблена локальною позолотою та діамантом діаметром 1,5 мм. Тираж обмежений — до 15 тисяч екземплярів.