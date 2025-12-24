В Україні з′явилась нова унікальна монета: який вигляд вона має та коли можна придбати (фото)

Нова монета / © НБУ

Реклама

Національний банк України напередодні зимових свят представив нову пам’ятну монету «Дух Різдва», яка втілює сакральні традиції українського роду.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

Нова монета покликана увічнити звичаї Святого вечора, коли родина збирається за одним столом.

Реклама

На аверсі монети центральним елементом композиції став солом’яний дідух — традиційний український оберіг роду та символ урожаю. Його основу прикрашає солом’яний янгол. Тло виконано у вигляді вікна, осяяного світлом зірок, одна з яких — Віфлеємська — інкрустована справжнім діамантом.

Аверс монети / © НБУ

Реверс монети зображує традиційну передріздвяну трапезу. Художники використали цікавий прийом: образи батька, матері та дітей візуально перегукуються з небесними світилами (Сонцем, Місяцем та зірками). На столі відтворено 12 страв, серед яких кутя, вареники та пампухи.

Реверс монети / © НБУ

«Наша нова пам’ятна монета „Дух Різдва“ увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Монета має високу художню та матеріальну цінність, адже містить дорогоцінні метали та каміння.

Реклама

Метал: срібло 925 проби.

Маса в чистоті: 31,1 г.

Оздоблення: двостороння локальна позолота та вставка діаманту діаметром 1,5 мм.

Номінал: 10 гривень.

Тираж: до 15 000 штук.

Над створенням монети працювали художники Володимир Таран, Олександр і Сергій Харуки, а також скульптори Анатолій Демяненко та Володимир Атаманчук.

Де та коли можна купити

Реалізація пам’ятної монети «Дух Різдва» розпочнеться вже у січні 2026 року. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та у банках-дистриб’юторах. Актуальну інформацію про наявність та вартість можна дізнатися на офіційних ресурсах партнерів НБУ.

Нагадємо, українська пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в категорії «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до топ-10 конкурсу Coin of the Year. НБУ ввів її в обіг 26 липня 2024 року у серії «Безсмертна моя Україно». Монета номіналом 5 грн, виготовлена з нейзильберу тиражем до 50 тис. штук, має символічні зображення на честь медиків, які рятують життя.