В Україні з’явилася нова монета: кому її присвятили та який номінал

В Україні з’явилася нова монета / © НБУ

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В Україні випустили нову пам’ятну монету, що присвячена українському авангарду та художниці Олександрі Екстер. Національний банк України випустив пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер».

Вона присвячена видатній українській художниці, педагогу та одній із першопрохідниць стилю ар-деко, яка стала ключовою постаттю європейського авангарду XX століття. Про це повідомляють у НБУ.

Монета «Український авангард. Олександра Екстер»

Монета відкриває новий тематичний напрям у нумізматичній програмі НБУ, в якому хочуть вшанувати сміливі експерименти українських митців та їхній внесок у світову культуру.

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Презентація монети відбулася під час відкриття виставки «Авангардистки» у Музеї авангарду.

«Презентацією пам’ятної монети, присвяченої Олександрі Екстер, ми розпочинаємо новий напрям. Це черговий наш крок, щоб повернути своє. Дати розуміння, що українська культура, українські авангард та модернізм були самодостатні, і ця самодостатність звучить на глобальному рівні», — заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

Олександрі Екстер не знайшлося місця в імперії, тож вона привнесла український контекст у світову спадщину авангардизму.

Пам’ятна монета виготовлена зі срібла 999-ї проби у нетрадиційній формі восьмикутника. Дизайн розробив художник Микола Коваленко, а над скульптурним втіленням працював Анатолій Демяненко.

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Монета «Український авангард. Олександра Екстер» має номінал 10 гривень. Маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.

На аверсі монети — кольоровий ескіз театрального костюма до «Іспанського танку» роботи Олександри Екстер. Вгорі — малий Державний Герб України. Праворуч — вертикальний напис «Олександра Екстер» та логотип НБУ. Ліворуч — номінал 10 гривень, напис «Україна» та рік карбування (2026).

На реверсі монети — дзеркальне тло зі стилізованим фрагментом сценографічного оформлення театральної сцени, яке відтворює підхід художниці до організації сценічного простору.

Монета офіційно введена в обіг 22 травня 2026 року. Загальний тираж випуску становить до 5000 штук. Продажі монети в інтернет-магазині НБУ стартували 2 червня 2026.

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Українські монети: останні новини

Нагадаємо, Національний банк України у вересні 2026 року випустить нову пам’ятну монету «Червона рута — голос поколінь» номіналом 10 гривень. Вона присвячена легендарній пісні, що стала культурним кодом для багатьох українців.

Монету виготовлять зі срібла 925 проби та випустять в дуже обмеженому тиражі — 10 тисяч штук. Ця новинка поповнить престижну серію «Українська спадщина», яку НБУ започаткував ще у 2005 році для фіксації знакових явищ української культури.

Раніше в межах серії вже виходили такі відомі монети, як «Сорочинський ярмарок», «Лісова пісня», «Щедрик», «Петриківський розпис», «Українська вишиванка» та «Великодня радість. Писанка».

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