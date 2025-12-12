ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
798
Час на прочитання
1 хв

В Україні з’явилася нова щомісячна виплата для військових: хто може отримати

Йдеться про військових, відзначених державною нагородою «Хрест бойових заслуг». Їм нараховуватимуть допомогу розміром у 12 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Уряд доповнив перелік осіб, які мають право на отримання щомісячної грошової виплати

Уряд доповнив перелік осіб, які мають право на отримання щомісячної грошової виплати / © Associated Press

Кабмін затвердив щомісячну виплату для військових, нагороджених «Хрестом бойових заслуг».

У пресслужбі Міністерства оборони розповіли, який розмір виплати можна отримати.

«Розмір щомісячної грошової виплати для цієї категорії громадян становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року (на сьогодні — 12 000 грн щомісяця)», — йдеться у повідомленні.

Якщо ж особа відзначена кількома нагородами, за якими має право на виплати, то отримувати зможе лише одну. За яку саме відзнаку, обрати можна самостійно. Наприклад:

  • за орден «Золота Зірка» призначається 24 тисяч грн на місяць

  • орден Богдана Хмельницького усіх трьох ступенів — 16 тисяч грн

  • «Хрест бойових заслуг» — 12 тисяч грн

  • ордени «За мужність» трьох ступенів і княгині Ольги усіх трьох ступенів — вісім тисяч грн.

Раніше ми писали про те, кому та на яких умовах призначають військову пенсію. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
798
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie