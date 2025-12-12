В Україні з’явилася нова щомісячна виплата для військових: хто може отримати

Уряд доповнив перелік осіб, які мають право на отримання щомісячної грошової виплати / © Associated Press

Кабмін затвердив щомісячну виплату для військових, нагороджених «Хрестом бойових заслуг».

У пресслужбі Міністерства оборони розповіли, який розмір виплати можна отримати.

«Розмір щомісячної грошової виплати для цієї категорії громадян становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року (на сьогодні — 12 000 грн щомісяця)», — йдеться у повідомленні.

Якщо ж особа відзначена кількома нагородами, за якими має право на виплати, то отримувати зможе лише одну. За яку саме відзнаку, обрати можна самостійно. Наприклад:

за орден «Золота Зірка» призначається 24 тисяч грн на місяць

орден Богдана Хмельницького усіх трьох ступенів — 16 тисяч грн

«Хрест бойових заслуг» — 12 тисяч грн

ордени «За мужність» трьох ступенів і княгині Ольги усіх трьох ступенів — вісім тисяч грн.

