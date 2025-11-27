ТСН у соціальних мережах

2 хв

В Україні з’явилися рідкісні 2 гривні: який вигляд має монета (фото)

Монета номіналом 2 грн відтворює символіку та емблеми бофонів УПА.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Монети

Монети / © pexels.com

Нацбанк запустив продаж нової монети у 2 грн, присвяченої легендарній постаті українського підпілля, художнику-графіку Нілу Хасевичу, автору бофонів.

Про це повідомляє НБУ.

Нова пам’ятна монета НБУ вшановує Ніла Хасевича — видатного художника-графіка та учасника національно-визвольного руху. Саме він розробив дизайн бофонів («бойовий фонд») — спеціальних грошових квитанцій із національною символікою та емблемами українських визвольних організацій.

Ці «гроші» використовувалися для забезпечення армії за принципом сучасних донатів, а також як агітаційні матеріали. За свою діяльність Ніл Хасевич був переслідуваний і згодом убитий радянською владою.

/ © НБУ

© НБУ

Як виглядає монета

Монета номіналом 2 грн викарбувана з нейзильберу (сплаву міді, нікелю та цинку), має рифлений гурт, а її загальний тираж становить 50 000 штук. Продається вона у спеціальному пакуванні.

Аверс (лицьовий бік): у центрі розміщено автопортрет Ніла Хасевича. Поруч зображено малий Державний Герб України, рік карбування (2025), написи «УКРАЇНА», «НІЛ/ХАСЕВИЧ» та номінал із графічним знаком гривні.

Аверс монети / © НБУ

Аверс монети / © НБУ

Реверс (зворотний бік): зображено символічну композицію, стилізовану під банкноту в дусі бофонів УПА. Композиція містить елементи графіки Хасевича, а вгорі на матовому тлі розміщено написи: «ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ», «300 КРБ» та «НА БОЙОВИЙ ФОНД».

Реверс монети / © НБУ

Реверс монети / © НБУ

Де і коли купити нові 2 гривні

Продаж монети стартував у Нацбанку 26 листопада, її вартість становить 154 грн. Придбати пам’ятну монету також можна буде в банках-дистриб’юторах.

Список банків-дистриб’юторів:

  • ПриватБанк

  • Ощадбанк

  • Укргазбанк

  • ТАСкомбанк

  • ПУМБ

Монета / © НБУ

Монета / © НБУ

У Нацбанку повідомили, що реалізація банками-дистриб’юторами здійснюватиметься поступово, у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Більше інформації про умови продажу рекомендується дізнаватися на офіційних сайтах зазначених фінансових установ.

Нагадємо, українська пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в категорії «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до топ-10 конкурсу Coin of the Year. НБУ ввів її в обіг 26 липня 2024 року у серії «Безсмертна моя Україно». Монета номіналом 5 грн, виготовлена з нейзильберу тиражем до 50 тис. штук, має символічні зображення на честь медиків, які рятують життя.

