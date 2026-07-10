В Україні з’явиться купюра 2000 грн: чи загрожує це новим стрибком цін

2000 тисячі гривень / © Андрій Пишний / Facebook

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В Україні вже 4 вересня в обіг введуть нову банкноту номіналом 2000 гривень. У Національному банку запевняють, що це не означає додаткового друку грошей і не призведе до нового витка інфляції.

Про це пише «Telegraf».

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що банкнота номіналом 2000 гривень почне надходити в обіг від 4 вересня. Вона поступово замінюватиме зношені банкноти та використовуватиметься під час видачі готівки.

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«Запровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень не означає додаткової емісії грошей і не вплине на інфляцію», — наголосив Пишний.

За його словами, новий номінал також допоможе скоротити витрати на перевезення, зберігання та обслуговування готівки.

Чи означає нова купюра нову інфляцію

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснює, що сама по собі поява нової банкноти не здатна викликати подорожчання товарів чи послуг.

«Авжеж сама банкнота не впливає на інфляцію, але її введення є відображенням реальної інфляції в країні», — зазначив експерт.

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За його словами, потреба у банкноті більшого номіналу виникла через те, що за останні роки гривня втратила частину своєї купівельної спроможності.

Чому виникла потреба у найбільшій купюрі

Економіст нагадує, що від кінця 2021 року офіційна інфляція в Україні перевищила 70%, а гривня суттєво девальвувала щодо долара та євро.

«Купюра 2000 грн — це відображення реальної інфляції й потреби в більших купюрах. Чи потрібна була б вона, якби інфляція багато років залишалася на рівні 5%? Напевно, ні», — пояснив Шевчишин.

Він також звернув увагу, що дедалі меншу роль відіграють дрібні монети, адже за одну гривню сьогодні майже неможливо придбати будь-який товар.

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Фахівці наголошують, що українцям не варто сприймати появу банкноти номіналом 2000 гривень як сигнал про неминуче подорожчання.

У Нацбанку підкреслюють: нова купюра не збільшить кількість грошей в економіці, а лише зробить готівковий обіг більш зручним і дешевшим в обслуговуванні.

Водночас економісти зазначають, що поява найбільшого номіналу є своєрідним відображенням економічної реальності — наслідком інфляції та зниження купівельної спроможності гривні, які вже відбулися за останні роки.

Нагадаємо, в Україні введуть в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображено поета-шістдесятника Василя Стуса. Купюра виконана у фіолетово-синіх і рожевих тонах, містить понад 20 елементів захисту, зокрема унікальну анімовану стрічку Anima Colour. На звороті — будівля філологічного факультету Донецького університету. День введення — день пам’яті Стуса.

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