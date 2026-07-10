В Україні з’явиться нова банкнота: якою буде купюра у 2000 гривень і в чому її особливість (фото)

Нові 2 000 гривень / © Андрій Пишний / Facebook

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Уже від 4 вересня в Україні з’явиться нова банкнота номіналом 2 000 грн. На ній буде зображено українського поета-шістдесятника, правозахисника та політв’язня Василя Стуса.

Про це під час брифінгу та в дописі у Facebook повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він пояснив, що візуальний ряд гривні історично відображає тяглість нашої культури від Київської Русі до сучасності. Водночас постать шістдесятника ідеально завершує цей хронологічний ряд на банкноті найвищого номіналу.

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«Я не бачу постаті, яка точніше відповідала б нашому часові. Василь Стус дуже близький до нас. У часі. У своїх питаннях. У виборі, який він зробив», — йдеться у дописі Пишного.

За словами очільника Нацбанку, нову банкноту введуть в обіг 4 вересня невипадково — це день пам’яті Василя Стуса.

Банкнота виконана переважно у фіолетово-синіх і рожевих тонах. Портрет поета розміщено на лицьовому боці нової купюри, а праворуч від нього можна розгледіти його підпис. Крім того, поруч є рядки поезії, написаної в ув’язненні: «І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

У її дизайні є елементи, натхненні мозаїками Алли Горської: образ сокола-боривітра. В лівому нижньому кутку великим жирним шрифтом нанесено число «2000», перед яким — графічний символ гривні «₴». Вертикальний номінал «2000» видніється на захисній стрічці праворуч.

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Зі зворотного боку зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, який дисидент закінчив 1959 року.

Пишний повідомив, що купюра містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту та графічні символи. Зокрема, це перша в світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну «віконну» захисну стрічку Anima Colour — поліхромну та анімовану. Цей новітній елемент призначений саме для візуального контролю. Під час зміни кута нахилу банкноти виникає ефект руху та зміни зображення: тризуб змінюється на знак гривні.

Фото купюри

Нові 2 000 гривень / © Андрій Пишний / Facebook

Нові 2 000 гривень / © Андрій Пишний / Facebook

Нові 2 000 гривень / © Андрій Пишний / Facebook

Зауважимо, востаннє Національний банк запроваджував найвищий номінал банкноти 25 жовтня 2019 року. Тоді в обіг надійшла купюра номіналом 1 000 гривень із зображенням академіка Володимира Вернадського.

Як повідомлялося, деякі українські 5 копійок можуть коштувати в сотні разів дорожче за номінал. Колекціонери полюють на рідкісний різновид монети 1992 року, за який готові платити до 10 тисяч гривень.

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