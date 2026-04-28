В Україні з’явиться нова монета: що про неї відомо

Національний банк України продовжує традицію вшанування національних символів у металі. Новинка матиме номінал 10 гривень та присвячена пісні, що стала культурним кодом для багатьох українців.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Майбутня монета отримала символічну назву — «Червона рута — голос поколінь». Як повідомляється у плані НБУ, цей екземпляр виготовлять із дорогоцінного металу та випустять обмеженим накладом.

Згідно з офіційними даними Нацбанку, технічні параметри новинки є наступними:

Матеріал: срібло 925 проби;

Маса в чистоті: 31,1 грама;

Діаметр: 38,6 міліметра;

Тираж: до 10 000 штук.

Випуск монети заплановано на вересень 2026 року.

Нова монета «Червона рута — голос поколінь» належатиме до престижної серії «Українська спадщина». Нацбанк почав реалізовувати цю серію ще у 2005 році, намагаючись зафіксувати у металі найбільш знакові явища української культури.

«Червона пісня є визначальною для українців», — зазначають експерти, обґрунтовуючи вибір тематики.

До цієї серії вже увійшли такі відомі екземпляри, як:

«Сорочинський ярмарок»;

«Лісова пісня»;

«Щедрик»;

«Петриківський розпис»;

«Українська вишиванка»;

«Великодня радість. Писанка».

Поява монети в обігу очікується на початку осені. НБУ зазвичай реалізує пам’ятні монети через свій інтернет-магазин нумізматичної продукції, а також через банки-дистриб’ютори.

Нагадаємо, Національний банк України презентував пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену опішнянській кераміці — самобутньому гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині.

Монету виготовлено з нейзильберу — сплаву міді, нікелю та цинку. Її тираж становить 50 тисяч екземплярів, а вартість однієї монети у сувенірному пакуванні — 195 гривень. Придбати нумізматичну новинку можна через офіційний онлайн-магазин регулятора та у банках-дистриб’юторах.

