В Україні злетять ціни на цигарки та пальне: скільки доведеться платити

Цигарки та пальне / © ТСН

Реклама

В Україні цього року планують підвищити ціни на сигарети та пальне: пачка тютюнових виробів подорожчає на 2–3,5 гривні, а літр пального — на 1–2 гривні.

Про це розповів член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, пише Судово-юридична практика.

За його словами, в Україні продовжується планове зростання цін на тютюнові вироби та пальне, пов’язане зі збільшенням акцизних ставок. За словами Леонова, середнє подорожчання сигарет у 2026 році складе близько 2–3,5 гривні за пачку. Водночас бензин та дизельне паливо подорожчають у межах 1–2 гривень за літр.

Реклама

Парламентар пояснив, що підвищення акцизу на тютюнові вироби є системним процесом, який стартував ще у 2018 році з метою наближення українських податкових ставок до європейських стандартів. Цьогоріч парламент та уряд ухвалили рішення сповільнити темпи зростання акцизу.

«Ми планували завершити підвищення акцизу до 2027 року, проте спільно з урядом вирішили продовжити цей процес майже до 2029-го, погодивши його з європейськими партнерами», — повідомив Леонов.

Щодо пального, депутат зазначив, що його ціна формується не лише через акциз. Значний вплив на вартість мають світові ціни на нафту та логістичні витрати, які зросли через постійні обстріли та необхідність зміни маршрутів доставки.

Окремо парламентар підкреслив, що підвищення акцизу на сигарети має й позитивний ефект для громадського здоров’я. За його словами, збільшення податків на тютюнові вироби зменшує кількість курців в Україні і є частиною стратегії охорони здоров’я, яку активно підтримує Європейський Союз.

Реклама

«Зростання акцизу — це не лише економічне питання, а й інструмент боротьби за здоров’я громадян. Така практика ефективно застосовується у багатьох європейських країнах», — додав Леонов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 січня стартував черговий етап підвищення акцизів, що автоматично додає вартості кожному літру пального.