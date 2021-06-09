В Україні злетіли ціни на соняшникову олію: яка вартість і чого очікувати

У середньому стандартна пляшка коштує близько 70 грн.

Соняшникова олія у споживчому кошику українців стала одним із найдорожчих продуктів. Якщо ще пів року тому можна було купити пляшку за 40 гривень, то зараз ціна зросла майже вдвічі.

Чому олія стала настільки дорогою та чого чекати далі - розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Ціни на соняшникову олію зросли. В одному із супермаркетів пів літра коштують від 40 гривень, 900 мл - понад 70 грн, а трилітрова пляшка - 225 грн. В іншому супермаркеті трохи дешевше обійдуться три літри олії - 205 грн.

У середньому стандартна пляшка коштує близько 70 грн. Економіст Олег Пендзин каже, що виріс попит на олію на світовому ринку. Саме тому продавати у нас не можуть дешевше, ніж за кордоном. "Менший загальний обсяг соняшникового насіння, бо були несприятливі погодні умови. Збільшилася мінімальна вартість на 22%. Вона автоматично змінила витрати на оплату праці, енергоносії зросли", - каже вона.

Назар Дячук працює аграрієм вже 12 років, з яких три - сіє соняшники. За його словами, торік, був неврожай - менше 30 мільйонів тонн на всю країну. "Частина півдня практично вигоріла: там не було соняшника. Західна Україна трохи більшу мала урожайність - від трьох до чотирьох. Не вистачало сировини, а тому зросла ціна", - пояснив він.

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