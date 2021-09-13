В Україні злетіли ціни на таксі: які причини здорожчання та чи є спосіб зекономити

В Україні злетіли ціни на таксі: які причини здорожчання та чи є спосіб зекономити

У Києві на вартість впливають затори.

Недешеве задоволення. Українці з абсолютно різних міст стали помічати, що користуватись таксі останнім часом стало дорожче.

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Чому ціни ростуть і так різняться, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 13 вересня.

"Раніше було дешевше. Взагалі ціни останнім часом не подобаються. Вони виросли десь, мені здається, на 30%. Ціни виросли, а якість послуг при цьому залишилась незмінною", - говорить Мар’яна з Києва, яка періодично замовляє таксі. Про здорожчання повідомляють також і у Херсоні та інших містах.

Власник однієї зі столичних служб таксі говорить, що на вартість у Києві впливають затори. "Вартість палива не настільки зросла. І взагалі бензин, дизель чи газ - це лише 20% ціни проїзду. Тож через зростання вартості літра на гривню чи дві, послуга таксі не може подорожчати на третину. Зараз на ціну проїзду здебільшого впливають затори", - пояснює власник столичної служби таксі Андрій Антонюк та додає, що затори за останній рік зросли колосально.

І саме тому - цінові стрибки. Адже одна і та сама дорога в різний час завантажена по-різному. Проте у легальних перевізників таких різких стрибків немає. Максимум - 25-30%. В рази ростуть ціни у так званих "агрегаторах". Це додатки, які зв’язують клієнта з випадковим водієм, який також користується програмою. Часто такі "таксисти" не мають жодних прав легально працювати. Є такі випадки, коли посередники намагаються просто на цій ситуації заробити.

Тому щоб зекономити гроші, можна спробувати пошукати легальну службу таксі вашого міста і віддавати перевагу їй. Так, базові ціни у таких перевізників вищі, ніж у диспетчерських службах. Проте ціна стрибати різко не буде. До того ж із легальним таксі можна зекономити і час, адже лише такі перевізники мають законне право пересуватись смугами громадського транспорту.

Чому ціни на таксі ростуть і так сильно різняться

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