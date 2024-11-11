В Україні злетіли ціни на яйця, але це не кінець: коли вартість зменшиться

Жовтень та листопад — це традиційно період зростання цін на яйця.

В українських магазинах і на ринках суттєво злетіли ціни на яйця. Експерти називають причиною здорожчання сезонний фактор і зростання цін на корми.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі "Суспільному".

Він наголошує, що через похолодання продуктивність курей знижується, а також відбувається оновлення поголів’я, що зазвичай веде до зменшення кількості яєць. За словами представника Мінагрополітики, цього року в жовтні виробництво яєць скоротилось на 5% у порівнянні з минулим роком.

Ще один значний фактор, який впливає на вартість яєць, це здорожчання кормів. Високі ціни на зерно після відновлення експорту підвищили собівартість виробництва яєць, оскільки зернові культури становлять основну частину кормів. Хоча це й збільшує доходи фермерів, дорожчі корми підвищують кінцеву вартість яєць.

Висоцький прогнозує, що максимальні ціни на яйця спостерігатимуться ще й на початку листопада. Згодом їхня вартість поступово зменшуватиметься. Втім, і для цього є одна умова - стабільна роботи енергосистеми.

"Практика 2-річної давнини показала, що початок листопада — це пік і потім є поступове вирівнювання і зниження цін на яйця. Однозначно після нового року це буде зниження дуже часто і карбувальне", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні різко змінилась ціна на мед. Вартість меду почала знижуватися ще минулого сезону, а цьогоріч так і не зросла. На низьку ціну на мед вплинули кілька факторів.

Час купувати мед! Ціни – рекордно низькі!

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