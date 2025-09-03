В Україні злетіли ціни на овоч з борщового набору

Капуста / © Pixabay

В Україні з початку тижня зафіксовано зростання цін на білокачанну капусту.

Про це розповіли аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що це пов’язано з нестачею пропозиції на ринку, оскільки період реалізації середніх сортів вже завершився, а врожай пізніх сортів лише починає надходити.

Наразі український ринок капусти перебуває у стані міжсезоння. Продаж середніх сортів практично закінчився, а пізня капуста з’являється на ринку лише від поодиноких господарств. Така обмежена пропозиція в поєднанні з високим попитом створює сприятливі умови для зростання цін.

На сьогоднішній день фермери в основних регіонах України пропонують капусту за ціною від 7 до 16 грн/кг ($0,17-$0,39/кг), залежно від якості та обсягу партії. Ця ціна в середньому на 27% вища, ніж була наприкінці минулого тижня.

Виробники пояснюють таке різке подорожчання декількома факторами. По-перше, значно скоротилася пропозиція, оскільки основна частина врожаю середніх сортів вже реалізована, а збір пізньої капусти ще не набув масового характеру. По-друге, попит на цей овоч залишається дуже високим, що також підштовхує ціни вгору.

Варто зазначити, що, попри поточне зростання, ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому на 36% нижчі, ніж були в цей самий період минулого року. Учасники ринку не виключають, що на початку наступного тижня ціни можуть зрости ще більше. Однак вони прогнозують, що вже за тиждень варто очікувати суттєвого зниження цін, оскільки на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

