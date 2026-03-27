Помідори / © unsplash.com

В Україні знову дорожчають тепличні помідори — ціни пішли вгору на тлі скорочення пропозиції імпортної продукції. Основним чинником стало зменшення постачань, зокрема з Туреччини, що збіглося зі стабільним попитом на ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, протягом останніх тижнів попит на томати був невисоким, через що імпортери змушені були зменшити обсяги постачання. У результаті пропозиція продукції на внутрішньому ринку скоротилася. Водночас навіть помірний попит у цих умовах спровокував нову хвилю підвищення цін у сегменті тепличних овочів.

Ціни на помідори летять вгору - скільки коштує кілограм

Станом на кінець поточного тижня тепличні помідори в Україні продаються в межах 140–160 грн за кілограм (3,19–3,65 долара за кг). Це в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Експерти пояснюють таку цінову динаміку насамперед зменшенням поставок імпортної продукції. Основним постачальником томатів на український ринок наразі залишається Туреччина, і на обсяги постачання впливає сезонний фактор.

Також зазначається, що нинішні ціни суттєво перевищують минулорічні показники. Зокрема, вартість тепличних помідорів уже в середньому на 89% вища, ніж у цей самий період 2025 року.

«Учасники ринку також не виключають подальшого зростання цін, якщо постачання томатів з Туреччини в Україну найближчим часом не стабілізується. Водночас варто додати, що реалізація помідорів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня цього року», — зазначили аналітики.

