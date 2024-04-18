В Україні зменшилася вартість борщового набору: у чому причина 

Дефіциту овочів цього року не передбачається, а ціни на овочевий борщовий набір зменшуються. Морква, цибуля, капуста, буряк дешевшатимуть до збору нового врожаю.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Зростання кількості овочів вплинуло на зменшення ціни. Саме тому ціни на овочі зменшились до оптимальних і наразі наближаються, на думку Тараса Висоцького, до собівартості.

Частково на зменшення ціни вплинула сприятлива погода – тепла і не засушлива у більшості регіонів. Завдяки позитивним очікуванням щодо великого врожаю, вартість запасів також стає меншою, проте коридор цін може не суттєво змінюватись.

В цілому вартість овочів може змінитись на 10-15% з урахуванням споживчої інфляції, проте раптового зростання чи зменшення ціни на 50-60% у цьому сезоні очікувати не варто.

Внаслідок теплої погоди, зростання пропозиції ранніх овочів, а також обмежену купівельну спроможність українців ціни на ранні овочі почали знижуватися. Почали дешевшати томати, огірки, кубовидні перці, рання капуста.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження цін на томати. Це сталося через зниження темпів збуту турецьких помідорів та збільшення пропозиції цього овоча на ринку.

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