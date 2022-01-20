В Україні зменшується поголів'я худоби: скільки нараховують

Натомість побільшало птиці.

Поголів'я корів, свиней, овець і кіз в Україні зменшується.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Дані Державної служби статистики свідчать, що зараз у країні понад 5,5 млн свиней. Це менше на 6% порівняно з минулим роком. Овець і кіз стало менше на 4%. На 6,5% скоротилось й поголів'я корів.

Натомість за рік в країні на 4% побільшало свійської птиціна. Наразі в Україні нараховують 208 млн голів.

Як повідомлялося, утримання корів стало невигідним в Україні: у Мінагрополітики анонсували грошову підтримку фермерам. Малим сімейним фермам Мінагрополітики обіцяє виплатити до 10-12 тисяч грн на корову за рік.

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