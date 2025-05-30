В Україні змінили правила видачі субсидій: кого торкнеться

Субсидія

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Кабінет міністрів України змінив правила призначення житлових субсидій, спростивши умови їхнього отримання для соціально вразливих категорій сімей із дітьми.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, оновлені правила стосуються таких категорій:

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дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сімʼї, в яких виховуються діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

багатодітні сімʼї, в яких проживає щонайменше троє дітей, і хоча б одна з них перебуває під опікою.

За оновленим механізмом, житлову субсидію можна буде отримати навіть у разі придбання нерухомості, земельної ділянки, транспортних засобів або побутової, комп’ютерної техніки, а також товарів для дітей: продуктів, одягу, взуття, засобів гігієни, книжок, іграшок тощо.

Крім того, субсидію надаватимуть навіть за наявності у дитини житла або коштів на депозитному рахунку, якщо сума не перевищує 100 тисяч гривень.

Це стосується дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто тимчасово або постійно влаштований у родину.

За словами Мельничука, такі зміни спрямовані на те, щоб враховувати потреби саме дітей та не позбавляти підтримки родини, які взяли на себе відповідальність за їхнє виховання.

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