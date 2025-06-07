В Україні змінять перерахунок пенсій: хто може втратити доплати

Пенсія / © ТСН

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В Україні можуть змінити правила перерахунку пенсій для окремих категорій громадян. У разі ухвалення нового законопроєкту, військові пенсіонери та державні службовці втратять частину надбавок, на які вони мали право раніше.

Про це пише видання На пенсії.

Які зміни очікують на військових пенсіонерів

Міністерство соціальної політики запропонувало законопроєкт, який передбачає обмеження механізмів підвищення пенсій для військових пенсіонерів.

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На сьогодні пенсії військовим переглядаються

при зміні окладів чинних військовослужбовців;

щороку — через індексацію.

Проте, якщо Верховна Рада підтримає ініціативу Мінсоцполітики, залишиться лише щорічна індексація. Усі інші надбавки — зокрема, підвищення пенсій після зростання окладів діючих військових — можуть бути скасовані.

«Механізм проведення перерахунків пенсій буде переглянуто, зробивши його дієвим і передбачуваним», — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Що зміниться для держслужбовців

Раніше державні службовці також мали право на перерахунок пенсій у разі зростання зарплат у системі держслужби. Цю норму скасували, але у 2022 році Конституційний суд ухвалив рішення відновити перерахунок після завершення воєнного стану.

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Втім, новий законопроєкт знову скасовує цю можливість. Держслужбовці зможуть розраховувати лише на щорічну індексацію, але не матимуть надбавок відповідно до актуальних зарплат у держорганах.

Мінімальний розмір пенсії після відрахувань

Окрім змін щодо перерахунку, у законопроєкті пропонують гарантувати пенсіонерам виплату не менш як прожитковий мінімум, навіть після відрахувань (наприклад, на погашення боргів, аліментів чи штрафів).

На сьогодні цей мінімум становить 2 361 гривню.

Нагадаємо, у червні 2025 року багатьом працюючим пенсіонерам в Україні здійснять перерахунок пенсій та виплатять накопичені суми одразу за кілька місяців.

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