В Україні зміняться правила податку на нерухомість: скільки доведеться платити

В Україні виріс податок на нерухомість / © Pixabay

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Від 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив.

Про це повідомляє Прикарпатська інформаційна корпорація.

Раніше за кожен «зайвий» квадратний метр доводилося платити до 100,5 грн, тепер ця сума збільшилася до 106,5 грн. Однак у різних містах тариф може варіюватися, оскільки його встановлюють місцеві ради.

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Податок стосується власників:

квартир площею понад 60 м²

будинків площею понад 120 м²

комбінованої нерухомості (і квартира, і будинок) понад 180 м²

Якщо площа квартири перевищує 200 м², а будинку — 600 м², щорічно стягується додатковий фіксований податок у розмірі 25 000 грн.

Податок розраховується за кожен квадратний метр, що перевищує встановлену норму. Його ставка не може бути вищою за 1,5% від мінімальної заробітної плати, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. Оплату здійснюють щорічно за минулий період, тобто 2025 року громадяни України платитимуть за 2024 рік.

Отримувач повідомлення від податкової повинен сплатити податок впродовж 60 днів після надходження повідомлення.

За умови затримки оплати до 30 календарних днів включно застосовуються штрафні санкції у розмірі 5% від суми податкового боргу, за затримки на строк понад 30 днів — 10% від суми боргу.

Тобто, якщо громадянин повинен сплатити, наприклад, 2000 гривень податку, то в разі несплати в строк понад 30 днів після граничних встановлених законом 60 днів сума боргу становитиме вже 2200 гривень.

Якщо податок буде сплачено несвоєчасно, то після закінчення граничних строків для його сплати на суму боргу нараховуватиметься пеня з розрахунку 120% річних ставки НБУ, що діє на день виникнення податкового боргу.

Податкові органи мають право звертатися до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою.