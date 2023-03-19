В Україні змінилася ціна на олію: виробники прогнозують ще більше здорожчання

У березні вартість пляшки рафінованої олії “Олейна” зросла на 60 копійок порівняно з попереднім місяцем.

Станом на неділю, 19 березня, в українських супермаркетах змінилися ціни на олію популярних марок “Олейна” та “Щедрий дар”.

Про це повідомляють на сайті "Мінфін".

За оприлюдненою інформацією, пляшка на 850 мл рафінованої олії “Олейна” коштує в середньому 63,32 грн. Це на 60 копійок більше, ніж середня ціна в лютому.

В мережах супермаркетів пляшка цієї олії коштує:

Megamarket - 71,90 грн;

Auchan - 57,90 грн;

Novus - 61,99 грн;

Metro - 61,50 грн.

Натомість рафінована соняшникова олія “Щедрий Дар” здешевшала на 52 коп. Щоправда, її середня ціна все одно вища за “Олейну” - 67,02 грн.

Вартість цієї олії в супермаркетах становить:

Novus - 67,19 грн;

Auchan - 65,80 грн.

Востаннє ціна на “Олейну” суттєво змінювалась у червні 2022 року, коли вона здорожчала з 58,5 до 62,73 грн. Олія “Щедрий Дар” востаннє зросла в ціні у травні минулого року - від 54,26 грн до 61,52 грн.

Виробники олії попередили, що до подальшого зростання вартості цього продукту може призвести нарощування експорту насіння соняшника. Це може призвести до зупинки місцевих олійних підприємств, імпортна олія відповідно буде продаватися за більшою ціною.

Експорт насіння соняшника у 2022 році збільшився у 35 разів проти 2021 року. При цьому, за даними профільної асоціації "Укроліяпром", роботою було завантажено лише 70% потужностей доступних заводів. В асоціації закликають продавати в Європу не соняшник, а вже готову олію.

Нагадаємо, на українських ринках та в магазинах у лютому 2023-го виросли ціни. Зокрема, здорожчали овочі.

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