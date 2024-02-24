В Україні змінили правила для пенсіонерів: хто тепер не зможе отримувати виплати

В Україні від 2024 року збільшили вимоги до стажу: тепер для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. Ті, хто має від 21 до 31 років стажу, мають працювати до 63 років.

Про це пише видання "Обозреватель".

У Пенсійному фонді не змогли відповісти, із яким середнім стажем виходять на пенсію українці. Проте, за експертними оцінками, ще кілька років тому українці в середньому мали 32 роки стажу. Тобто більшість вимог 2024-го зможуть виконати.

А ось уже за кілька років, після чергового збільшення вимог до стажу, цю норму левову частку українців виконати не зможуть. Їм доведеться працювати довше.

Вимоги збільшуватимуться щороку. Так, для пенсії у 60 років, потрібно буде мати:

2025-го – від 32 років стажу

2026-го – від 33 років

2027-го – від 34 років

2028-го – від 35 років

Нагадаємо:

У п'ятницю, 23 лютого, на засіданні кабінету міністрів було ухвалено рішення про запровадження індексації пенсій від 1 березня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії будуть підвищені майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", — сказав прем'єр.

Зазначається, що індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян, зокрема з 9,5 мільйонами цивільних пенсіонерів, майже 600 тисячами пенсіонерів силових відомств і майже 100 тисячами "чорнобильців".

Нагадаємо, що розмір відповідного підвищення розраховується за спеціальною формулою. Половину від рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника зростання заробітної плати. Зокрема, враховуються під час виплат і дані за останні три роки. Отже, індексація в Україні очікується на рівні показника в 13%.

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