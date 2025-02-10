В Україні змінилися ціни на квартири: скільки зараз коштує житло

Ринок нерухомості в Україні демонструє активний розвиток, особливо у Києві та західних областях.
В Україні лідерство за цінами на первинному та вторинному ринку нерухомості зберігає Київ. А найдоступніше житло пропонують у прифронтових регіонах – на Херсонщині, Запоріжжі та Одещині.
Про це повідомляє "Мінфін".
Ціни на квартири на первинному ринку
За січень 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови (38 секцій). Найбільше нових об’єктів з’явилося в Київській області – сім, з яких чотири безпосередньо у столиці.
Станом на кінець січня загальна кількість завершених новобудов по Україні становила 763. Найбільше зданого житла зафіксовано в таких областях:
- Одеська – 54%,
- Волинська – 48%,
- Дніпропетровська – 43%,
- Рівненська – 43%.
У січні вартість квадратного метра на первинному ринку суттєво не змінилася, а в деяких регіонах навіть зросла на 1-8%. Незначне зниження цін зафіксували лише у чотирьох областях.
Лідером за цінами на квартири залишається Київ – 1351 дол. за кв. м, що відповідає показникам попереднього місяця. Водночас у річному вимірі вартість нового житла у столиці знизилася на 5% (70 дол. за кв. м).
Інтерес до новобудов продовжує зростати по всій країні. Найбільше пошукових запитів щодо первинного житла зафіксували у таких регіонах:
- Тернопільська область,
- Івано-Франківська область,
- Волинська область,
- Львівська область.
Ціни на квартири на вторинному ринку
Протягом січня пропозиція квартир на вторинному ринку значно збільшилася. Найбільше нових оголошень додалося у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – приблизно удвічі більше порівняно з груднем. У Києві та області кількість пропозицій зросла у півтора раза.
Ціни на вторинному ринку переважно залишилися стабільними, з коливанням у межах кількох відсотків. У річному вимірі вартість житла здебільшого зросла. Найвідчутніше подорожчали однокімнатні квартири у Закарпатській області – плюс 33% за рік.
Топ 5 регіонів із найдорожчими однокімнатними квартирами:
- Київ – 88 350 дол.,
- Львівська область – 71 830 дол.,
- Закарпатська область – 70 380 дол.,
- Вінницька область – 54 000 дол.,
- Івано-Франківська область – 52 500 дол.
Найдоступніше житло пропонують у таких областях:
- Херсонська – 15 000 дол.,
- Запорізька – 20 000 дол.,
- Сумська – 21 800 дол.
Ціни на квартири в Києві
У Києві найдорожчі квартири традиційно розташовані у Печерському районі, де середня ціна однокімнатного житла сягає 135 тис. дол. Найдешевше житло у столиці можна знайти в Деснянському районі – тут однокімнатна квартира коштує 46 тис. дол.
До слова, експерти розповіли, як зростуть ціни на житло в Україні 2025 року.
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