В Україні змінилися ціни на квартири: скільки зараз коштує житло

Ринок нерухомості в Україні демонструє активний розвиток, особливо у Києві та західних областях.

В Україні лідерство за цінами на первинному та вторинному ринку нерухомості зберігає Київ. А найдоступніше житло пропонують у прифронтових регіонах – на Херсонщині, Запоріжжі та Одещині.

Про це повідомляє "Мінфін".

Ціни на квартири на первинному ринку

За січень 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови (38 секцій). Найбільше нових об’єктів з’явилося в Київській області – сім, з яких чотири безпосередньо у столиці.

Станом на кінець січня загальна кількість завершених новобудов по Україні становила 763. Найбільше зданого житла зафіксовано в таких областях:

Одеська – 54%,

Волинська – 48%,

Дніпропетровська – 43%,

Рівненська – 43%.

У січні вартість квадратного метра на первинному ринку суттєво не змінилася, а в деяких регіонах навіть зросла на 1-8%. Незначне зниження цін зафіксували лише у чотирьох областях.

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Лідером за цінами на квартири залишається Київ – 1351 дол. за кв. м, що відповідає показникам попереднього місяця. Водночас у річному вимірі вартість нового житла у столиці знизилася на 5% (70 дол. за кв. м).

Інтерес до новобудов продовжує зростати по всій країні. Найбільше пошукових запитів щодо первинного житла зафіксували у таких регіонах:

Тернопільська область,

Івано-Франківська область,

Волинська область,

Львівська область.

Ціни на квартири на вторинному ринку

Протягом січня пропозиція квартир на вторинному ринку значно збільшилася. Найбільше нових оголошень додалося у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях – приблизно удвічі більше порівняно з груднем. У Києві та області кількість пропозицій зросла у півтора раза.

Ціни на вторинному ринку переважно залишилися стабільними, з коливанням у межах кількох відсотків. У річному вимірі вартість житла здебільшого зросла. Найвідчутніше подорожчали однокімнатні квартири у Закарпатській області – плюс 33% за рік.

Топ 5 регіонів із найдорожчими однокімнатними квартирами:

Київ – 88 350 дол.,

Львівська область – 71 830 дол.,

Закарпатська область – 70 380 дол.,

Вінницька область – 54 000 дол.,

Івано-Франківська область – 52 500 дол.

Найдоступніше житло пропонують у таких областях:

Херсонська – 15 000 дол.,

Запорізька – 20 000 дол.,

Сумська – 21 800 дол.

Ціни на квартири в Києві

У Києві найдорожчі квартири традиційно розташовані у Печерському районі, де середня ціна однокімнатного житла сягає 135 тис. дол. Найдешевше житло у столиці можна знайти в Деснянському районі – тут однокімнатна квартира коштує 46 тис. дол.

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