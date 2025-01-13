В Україні змінилися тарифи на комуналку: що здорожчало найбільше

У грудні 2024 року змінилися середні ціни на комуналку порівняно з тарифами у грудні 2023 року. Йдеться про вартість житла, води, газу та інших видів палива. Тарифи зросли на 18,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Причиною зростання цін стало підвищення цін на електроенергію.

Зокрема за даними відомства, в Україні зросли тарифи:

на електроенергію — на 63,6%

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,2%

на прибирання сміття — на 8,9%

на утримання та ремонт житла — на 3,9%

Водночас не зазнали змін тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Крім того, залишилися стабільними ціни на водопостачання та каналізацію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

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