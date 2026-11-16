В Україні змінюють правила сплати податків: експерти попередили про ризики

ПДВ для ФОПів змінюється - що чекає на бізнес і ціни / © ТСН

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Верховна Рада ухвалила закон №16037-д, який змінює правила адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Тепер у бізнесу з’являється можливість подавати декларації раз на квартал замість щомісяця, а також автоматично заповнювати частини податкових документів. Буде й підвищення порогу для окремих документальних позапланових перевірок зі 100 тис. до 1 млн грн. Основні положення, за попередньою інформацією, мають запрацювати від 1 січня 2027 року.

Експерти з податків відповіли ТСН.ua, чи дійсно ці зміни мають полегшити життя підприємцям і чи не виникає ризик підвищення цін для покупців.

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ПДВ для ФОПів: що саме зміниться

Так, закон не означає, що всі ФОПи автоматично стають платниками ПДВ. Йдеться про спрощення адміністрування податку для підприємців і компаній, які вже мають статус платників ПДВ або працюватимуть у такому статусі відповідно до законодавства. Однією з головних змін стає можливість вибирати звітний період.

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«Наразі платники ПДВ подають декларації щомісяця, тобто 12 разів на рік, а псля набрання чинності новими правилами можна буде обрати квартальну звітність — чотири декларації на рік», — пояснює ТСН.ua податкова консультантка Олександра Томашевська.

Для переходу на квартальний період потрібно буде подати заяву у встановлений строк. Для підприємців, які вже є платниками ПДВ, передбачено подання заяви за 15 днів до початку кварталу. Змінювати звітний період можна буде не частіше одного разу на рік.

«Ще одна новація — попереднє автоматичне заповнення декларацій і податкових накладних в електронному кабінеті. Система використовуватиме інформацію, яка вже є в податкової служби. Підприємцю залишатиметься перевірити відомості та подати документи», — зазначає Томашевська.

Також закон передбачає можливість складати одну зведену податкову накладну за місяць для операцій із постачання товарів або послуг неплатникам ПДВ, зокрема у випадках, коли оплата надходить наперед.

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Змінюється і поріг, пов’язаний з однією з підстав для призначення документальної позапланової перевірки. Якщо раніше йшлося про від’ємне значення ПДВ або заявлене бюджетне відшкодування від 100 тис. грн, то тепер цей показник підвищують до 1 млн грн.

Водночас це не означає, що податкова взагалі не зможе перевіряти підприємців із меншими сумами. Інші передбачені законом підстави для перевірок залишаються.

Зокрема, адвокат, арбітражний керуючий Сергій Литвиненко вважає, що нововведення можуть зменшити адміністративне навантаження на бізнес.

«Плюси очевидні: менше звітів і менше часу на папери, менший шанс помилитися чи пропустити строк, а для бізнесу з відшкодуванням ПДВ менше нервів через перевірки на невеликі суми», — пояснює він у коментарі ТСН.ua.

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Проте, за словами адвоката, підприємцям не варто сприймати квартальну звітність як скасування інших податкових обов’язків.

«Квартальна звітність не скасовує обов’язку вчасно реєструвати податкові накладні. За прострочення штрафи лишаються», — наголошує Литвиненко.

Він також радить не забувати про фінансове планування: якщо декларацію подавати раз на три місяці, сума податкових зобов’язань до сплати може накопичуватися. Тому гроші на податок потрібно відкладати регулярно, а не чекати завершення кварталу.

Чи справді ФОПам стане простіше працювати з ПДВ

Адвокат, радник адвокатського об’єднання LESHCHENKO & PARTNERS Сергій Заянчуковський водночас звертає увагу на скорочення кількості декларацій та автоматизацію підготовки податкових документів, що, на його думку, має зменшити обсяг адміністративної роботи для підприємців. Проте він наголошує, що підвищення порогу для окремих перевірок не означає скасування податкового контролю.

«Тобто йдеться не про обмеження всіх податкових перевірок, а лише про одну з передбачених законом підстав для їх проведення. Податкова служба, як і раніше, зможе перевіряти підприємців та компанії за наявності інших законних підстав, незалежно від зазначеного порогу», — пояснює адвокат.

Окремо він звертає увагу на додаткові вимоги до податкових накладних для певних категорій бізнесу. Зокрема, йдеться про необхідність зазначати VIN-коди транспортних засобів.

«Таким чином, попри загальне спрощення адміністрування ПДВ, окремі нововведення можуть потребувати від бізнесу додаткових витрат на адаптацію обліку та підготовку документів», — зазначає Заянчуковський.

Тобто скорочення кількості декларацій не обов’язково означає, що ведення податкового обліку стане дешевшим для кожного підприємця. Багато залежатиме від кількості операцій, особливостей діяльності та того, наскільки складно буде адаптувати внутрішні процеси до нових вимог.

Автозаповнення декларацій: чому підприємцям не радять повністю довіряти податковій

Окремі застереження щодо автоматизації висловлює податкова експертка Олександра Томашевська. На її думку, сама ідея попереднього заповнення документів може бути корисною, однак механізм ще потребує доопрацювання.

Вона звертає увагу на те, що підприємці без достатнього досвіду можуть сприйняти автоматично сформовану декларацію як уже перевірений і достовірний документ.

«Є ризик того, що люди, які не розбираються в звітності і в наслідках невірних звітних форм, вони можуть подумати, що раз Податкова сама це все затягнула з кабінету за своїми даними, то це вже є достовірний звіт», — пояснює експертка.

За її словами, автоматичне заповнення не гарантує правильності всіх відомостей.

«Одним словом, я би не дуже довіряла автозаповненню», — застерігає Томашевська.

Це важливий момент і для тих підприємців, які планують самостійно вести облік. Навіть якщо система підставлятиме частину інформації, відповідальність за правильність податкової звітності залишатиметься на платнику податків.

Одна накладна за місяць: де можуть виникнути помилки

Ще одне нововведення, яке викликає запитання в експертки, — зведена податкова накладна за місяць.

Ідея полягає в тому, щоб підприємець, який протягом місяця продає товари або послуги неплатникам ПДВ, міг не оформлювати окрему накладну на кожну операцію, а звести їх в один документ.

Однак на практиці ситуація може бути складнішою. Наприклад, ФОП отримує платежі від різних клієнтів: фізичних осіб, інших підприємців та компаній. Іноді людина спочатку оплачує послугу з особистої картки, а згодом просить оформити документи на юридичну особу.

Якщо загальну накладну вже зареєстровано, таку операцію доведеться коригувати та оформлювати окремо.

«Тобто, це треба коригувати цю накладну, витягувати суму, яка неправильно зареєстрована і реєструвати на окрему суму для окремого суб’єкта», — пояснює Томашевська.

Чергова проблема для підприємців криється у правилі першої події.

«Податкова накладна складається за тією подією, яка відбулася раніше: отриманням оплати або відвантаженням товару», — каже консультантка з податків.

Тож, якщо підприємець не веде детального обліку платежів і поставок, є ризик повторного врахування однієї операції.

«Якщо неправильно вести облік, або, скажімо так, недбало вести облік, то система не розпізнає першу подію і вона може цілком задвоїти: розпізнати оплату замовлення як першу подію, а потім відвантаження замовлення також як першу подію», — застерігає експертка. і наголошує, що помилка може призвести до некоректного формування податкової накладної та подвоєння суми ПДВ.

Тому, за словами Томашевської, підприємцям усе одно знадобиться фахівець, який контролюватиме облік.

«Я тільки бачу, що може це і не погано, але це не є якоюсь такою чарівною пігулкою, яка, наприклад, вирішить всі питання ФОПа з ПДВ», — підсумовує вона.

Квартальна звітність чи щомісячна: що вигідніше для ФОПів

Можливість подавати декларації раз на три місяці виглядає привабливою насамперед для підприємців із невеликою кількістю операцій. Проте для бізнесу, який постійно працює з компаніями — платниками ПДВ, така модель може створювати додаткові складнощі.

Томашевська вважає, що вибір залежатиме від інтенсивності роботи та структури клієнтів.

«Якщо в тебе B2B і в тебе є контрагенти платники ПДВ, то звітність повинна бути щомісячна», — зазначає експертка.

Вона пояснює: квартальна звітність може створювати конфлікт між різними податковими процедурами. Наприклад, ФОП реєструє податкову накладну для свого покупця, але власну декларацію подаватиме лише через три місяці.

«Тобто, фактично, може бути проблема створена у мого покупця, якщо я обираю не той звітний період», — пояснює Томашевська.

Ще складніша ситуація може виникнути, якщо податкову накладну заблокують. Підприємцю доведеться пояснювати податковій обставини операції та домагатися її розблокування, тоді як звітність за відповідний період ще не подавалася.

Експертка не вважає, що квартальний період автоматично полегшить роботу всім підприємцям. Ба більше, вона звертає увагу, що підготовка документів одразу за три місяці може бути складнішою, ніж регулярне закриття обліку щомісяця.

«За місяць робити легше і це більше, якби, як сказати, мені, знаєте, за три місяці робити зведену фінансову облікову роботу, то я була в великому стресі порівняно з місячним терміном», — говорить Томашевська.

Водночас квартальна звітність може бути зручною для ФОПів із невеликою кількістю операцій, які переважно працюють із кінцевими споживачами.

Чи зростуть ціни на товари та послуги через зміни ПДВ

Тим часом для покупців головне, чи не перекладе бізнес додаткові витрати на податкове адміністрування у вартість товарів і послуг.

Як зазначають експерти, ухвалення закону №16037-д не означає підвищення ставки ПДВ або автоматичного подорожчання продукції. Основні зміни стосуються порядку звітності, оформлення податкових накладних та окремих процедур податкового контролю. Тому говорити про неминуче зростання цін через цей закон підстав немає.

Однак вплив на витрати підприємців може бути різним. Якщо автоматизація справді скоротить час на підготовку документів, а квартальна звітність буде зручною для конкретного бізнесу, це може зменшити адміністративні витрати. Теоретично це створює передумови для економії, але не гарантує зниження цін для покупців.

Водночас, якщо підприємцю доведеться залучати бухгалтера для перевірки автоматично сформованих документів, виправляти помилки або перебудовувати облік, витрати можуть не зменшитися.

Олександра Томашевська також звертає увагу, що ПДВ — це не та система, у якій можна обійтися без належного документального обліку.

«Фактично, ФОП платник ПДВ — це фірма, яка прикидається ФОПу», — зауважує експертка.

Чи стане простіше отримувати відшкодування ПДВ

«Окреме питання — підвищення зі 100 тис. до 1 млн грн порогу, пов’язаного з однією з підстав для документальної позапланової перевірки», — зазначає Томашевська.

Для бізнесу, який заявляє бюджетне відшкодування, це може означати менше ризиків призначення саме такої перевірки через суму відшкодування або від’ємного значення ПДВ. Але сподіватися, що тепер податкова швидше повертатиме гроші, не варто.

Консультантка наголошує, навіть якщо сума відшкодування не досягає встановленого порогу, це не гарантує відсутності контролю.

«Бюджетне відшкодування в цілому ретельно перевіряється, і якщо у податкової є найменші сумніви щодо сумнівності платника, вони грошей не дадуть», — пояснює вона.

За словами експертки, податкова може цікавитися навіть відносно невеликими сумами відшкодування. Вона наводить приклад підприємців, які заявляли до повернення 98 тис. грн, розраховуючи, що сума менша за 100 тис. грн допоможе уникнути додаткового контролю.

«Ми думали, що перевірка не пройде і податкова відшкодує. Неправда», — згадує Томашевська і додає, що за великих сум контролювати можуть не лише документи, а й фактичну діяльність підприємства — наявність товарів на складах, приміщень і персоналу. Тому підвищення порогу не слід сприймати як гарантію швидшого повернення ПДВ.

Що робити підприємцям до набрання чинності законом

Експерти радять не поспішати змінювати порядок роботи до того, як нові правила офіційно набудуть чинності. Після цього підприємцям потрібно буде оцінити, який звітний період відповідає їхній моделі бізнесу.

Зокрема, Сергій Литвиненко радить врахувати кількість операцій, наявність бюджетного відшкодування та можливості для своєчасної сплати податку.

Якщо операцій небагато, а регулярного відшкодування ПДВ немає, квартальна звітність може бути зручнішою. Якщо ж підприємець активно працює з платниками ПДВ, має багато операцій і регулярно заявляє відшкодування, щомісячний період може виявитися практичнішим.

Олександра Томашевська також радить не сприймати квартальну звітність як універсально кращий варіант. За її оцінкою, для інтенсивного бізнесу регулярне закриття обліку може бути простішим, ніж накопичення документів за три місяці.

“Менша кількість декларацій не скасовує обов’язку вести повний облік операцій, правильно оформлювати податкові накладні та вчасно сплачувати податки”, - каже експертка.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розібрав випадок, коли дружина допомагала чоловікові в магазині, а ФОП отримав штраф 125 тис. грн. Експерти пояснили, чи можна допомагати родичам у сімейному бізнесі на постійній основі і якими є ризики такої справи.

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