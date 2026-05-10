В Україні змінюють вимоги до пенсії: громадяни працюватимуть довше

Пенсійна реформа в Україні

В Україні триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Через це частині громадян доведеться працювати довше, адже без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вийде.

Про це йдетсья у повідомленні Пенсійного фонду України.

Попри те, що офіційний пенсійний вік у країні не змінюється, на практиці система поступово змушує українців пізніше виходити на заслужений відпочинок.

Які вимоги діятимуть 2027 року

Пенсійна реформа, розрахована до 2028 року, передбачає щорічне підвищення вимог до страхового стажу. Уже у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

Наступного року ця вимога зросте до 34 років, а 2028-го — до 35 років.

Також поступово збільшуються вимоги для тих, хто планує виходити на пенсію у 63 роки. Якщо у 2026 році достатньо буде 23 років стажу, то у 2028 році необхідно вже 25 років.

Фактично це означає, що людина може досягти пенсійного віку, однак без потрібного стажу виплати їй не призначать. У такому разі доведеться або продовжувати працювати, або чекати до 63 чи навіть 65 років.

Чому держава підвищує вимоги щодо пенсії

Причиною змін є навантаження на пенсійну систему. В Україні діє солідарна модель, за якої нинішні працівники фінансують виплати чинним пенсіонерам.

При цьому кількість працездатного населення скорочується, а витрати Пенсійного фонду зростають. Додатковий тиск створюють війна, трудова міграція та високий рівень неофіційної зайнятості.

Через це багато людей, навіть маючи великий трудовий досвід, не можуть накопичити необхідний страховий стаж, якщо роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок.

Хто найбільше ризикує залишитися без пенсії у 60 років

Найскладнішою ситуація може стати для людей передпенсійного віку, які тривалий час працювали неофіційно або втратили роботу після 55 років.

Для таких громадян проблема полягає не лише у нестачі стажу, а й у складності знайти офіційне працевлаштування, яке дозволить «добрати» необхідні роки.

Які періоди можуть зарахувати на пільгових умовах

Українське законодавство передбачає окремі випадки, коли стаж можуть рахувати за спеціальними правилами.

Зокрема, пільгове нарахування мають військовослужбовці, які проходили службу у зоні бойових дій, а також депортовані особи, що працювали у спецпоселеннях. У деяких випадках один рік роботи чи служби можуть зарахувати як кілька років страхового стажу.

Водночас головний принцип пенсійної системи залишається незмінним: до страхового стажу входять лише ті періоди, за які сплачувався ЄСВ. Саме тому роки неофіційної роботи не дають права на повноцінну пенсію.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Тим часом українські пенсіонери, які через війну знайшли прихисток за кордоном, можуть і далі отримувати свої законні виплати без повернення додому.

Додамо, що за даними Пенсійного фонду України, дострокові пенсії отримують понад 2,8 млн українців — це близько 28% усіх пенсіонерів.

