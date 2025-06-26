ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
7647
Час на прочитання
1 хв

В Україні змінюється механізм нарахування соцвиплат: що треба знати

Тепер заявки опрацьовуватимуть у ПФУ, а звернутися можна в більшій кількості місць.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Виплати

Виплати / © Фото з відкритих джерел

Від 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України офіційно переймає функції з адміністрування всіх соціальних виплат.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Для отримувачів допомог порядок виплат не зміниться — усі, хто має на них право, надалі отримуватимуть кошти. Йдеться лише про внутрішню зміну в системі: замість Мінсоцполітики заявки тепер опрацьовуватимуть фахівці Пенсійного фонду.

Завдяки цьому розширюється мережа, де можна подати документи — крім ЦНАПів та органів місцевого самоврядування, заяви прийматимуть і в сервісних центрах ПФУ. Також, за словами відомства, цифровізація пришвидшить обробку звернень і нарахування коштів.

Після подання заявки — незалежно від місця звернення — інформація миттєво надходитиме до Пенсійного фонду, а після розгляду виплата перераховуватиметься на картку одержувача.

Нагадаємо, уряд змінив правила виплати пенсій.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie