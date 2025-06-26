В Україні змінюється механізм нарахування соцвиплат: що треба знати

Виплати / © Фото з відкритих джерел

Від 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України офіційно переймає функції з адміністрування всіх соціальних виплат.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Для отримувачів допомог порядок виплат не зміниться — усі, хто має на них право, надалі отримуватимуть кошти. Йдеться лише про внутрішню зміну в системі: замість Мінсоцполітики заявки тепер опрацьовуватимуть фахівці Пенсійного фонду.

Завдяки цьому розширюється мережа, де можна подати документи — крім ЦНАПів та органів місцевого самоврядування, заяви прийматимуть і в сервісних центрах ПФУ. Також, за словами відомства, цифровізація пришвидшить обробку звернень і нарахування коштів.

Після подання заявки — незалежно від місця звернення — інформація миттєво надходитиме до Пенсійного фонду, а після розгляду виплата перераховуватиметься на картку одержувача.

