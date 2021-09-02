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В Україні змінять механізм розрахунку середньої зарплати: враховуватимуть премії та інші виплати

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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В Україні змінять механізм розрахунку середньої зарплати: враховуватимуть премії та інші виплати

Getty Images

До Мінекономіки вже надійшло багато скарг через складність розрахунку за новим принципом.

Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 вересня.

Як зазначають, Міністерство економіки отримало велику кількість звернень від середнього і великого бізнесу щодо складності розрахунку середньої зарплати за таким принципом. При цьому обіцяють, що ухвалена постанова врегулює цю ситуацію.

Крім того, пропонується забезпечити механізм перерахунку середнього заробітку співробітникам, яким від 12 грудня 2020 року, згідно з попередньою редакцією документа, було нараховано середню зарплату без урахування премій і виплат.

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