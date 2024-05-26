В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати

З мінімальним стажем вийти на пенсію можна тільки в 65 років.

Від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим. Не кожен зможе дозволити собі вийти на заслужений відпочинок у 60 років через посилення вимог.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Наприклад, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.

Українським громадянам уже 2024 року складно відповідати вимогам щодо страхового стажу, а з посиленням правил пенсійної реформи ситуація тільки погіршиться. Багато людей починають працювати від раннього віку і часто їм вдається набрати лише 35-40 років загального стажу. Однак для розрахунку пенсії критичної важливості має страховий стаж — період, протягом якого на працівника виплачувалися страхові внески.

Якщо громадянин працював неофіційно, без офіційного оформлення, і за нього ніхто не сплачував єдиний соціальний внесок, то він не матиме страхового стажу і, відповідно, не матиме підстав для отримання пенсії. Це підкреслює важливість офіційного працевлаштування та сплати соціальних внесків для забезпечення майбутнього пенсійного забезпечення.

Якщо страховий стаж громадянина України до досягнення ним 65 років становитиме менше 15 років, він не має права на отримання пенсії. Йому буде доступна тільки тимчасова соціальна допомога, розмір якої не перевищує прожитковий мінімум. Водночас кожні пів року буде потрібно підтвердження права на отримання такої виплати.

Раніше стало відомо, що від 1 червня відбудеться перерахунок пенсій в Україні, однак не усім. Хто виконав у квітні певні умови, можуть розраховувати на доплату майже у розмірі 1 000 грн.

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