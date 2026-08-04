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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В Україні змінили тариф на передавання електроенергії: скільки платитимуть у серпні

«Укренерго» оновило вартість передавання струму у серпні 2026-го.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Гривня.

Гривня. / © Національний банк України

В Україні підвищили тариф на передавання електроенергії магістральними мережами — від 1 серпня він зріс на 25%.

Про це свідчить відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відтепер тариф на послуги з передачі електроенергії становитиме 928,45 грн за мегават-годину без урахування податку на додану вартість.

Водночас для підприємств «зеленої» електрометалургії регулятор передбачив окремий пільговий тариф — 563,26 гривні за мегават-годину.

Для побутових споживачів це рішення не означає автоматичного зростання платіжок за електроенергію. Йдеться не про тариф на світло для населення, а про вартість передачі електроенергії магістральними мережами оператора системи передачі «Укренерго».

Цей тариф сплачують енергопостачальні компанії та великі промислові споживачі. Водночас для населення чинна ціна на електроенергію залишається без змін — 4,32 грн за кВт⋅год.

У НКРЕКП пояснили перегляд вартості передачі електроенергії кількома чинниками. Серед основних причин називають зростання курсу валют, що збільшило фінансове навантаження на «Укренерго». Зокрема, через розрахунки з виробниками «зеленої» енергетики, які здійснюються в євро.

Також на зміну тарифу вплинуло скорочення обсягів передачі електроенергії магістральними мережами та оновлення граничних цін на ринку електроенергії.

Як повідомлялося, влітку фахівці «Газорозподільних мережі» продовжують перевіряти стан внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівках. Через це у серпні мешканцям таких будинків потрібно буде здійснити третій платіж за природний газ.


Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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