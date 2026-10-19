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В Україні змінились ціни на пальне: скільки коштують бензин та дизель 19 жовтня
Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar.
Сьогодні, 19 жовтня, кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у мережах становить близько 90,57 грн за літр, дизельного пального — 101,98 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
У мережі UPG дизельне пальне подорожчало на 60 коп/л, ДП+ — на 60 коп/л, а автогаз — на 60 коп/л. У Socar ДП+ зріс у ціні на 1 грн/л, а автогаз — на 1,50 грн/л. У мережі KLO автогаз здорожчав на 50 коп/л.
Водночас в Окко, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» ціни на пальне залишилися без змін. Вартість бензину А-95 та інших марок бензину в усіх семи мережах також не змінилася.
Пальне — ситуація в Україні
За прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко стрибатимуть то вгору, то вниз, причому дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин.
Оператори АЗС реагують на ситуацію асиметрично: піднімають ціни ще до надходження дорожчого ресурсу, перекладаючи ризики на споживачів, а знижують їх повільно, посилаючись на реалізацію старих запасів.
Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.