В Україні змінились ціни на пальне: скільки коштують бензин та дизель 19 жовтня

Зміни цін зафіксували у трьох мережах АЗС / © Associated Press

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Сьогодні, 19 жовтня, кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у мережах становить близько 90,57 грн за літр, дизельного пального — 101,98 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

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У мережі UPG дизельне пальне подорожчало на 60 коп/л, ДП+ — на 60 коп/л, а автогаз — на 60 коп/л. У Socar ДП+ зріс у ціні на 1 грн/л, а автогаз — на 1,50 грн/л. У мережі KLO автогаз здорожчав на 50 коп/л.

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Водночас в Окко, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» ціни на пальне залишилися без змін. Вартість бензину А-95 та інших марок бензину в усіх семи мережах також не змінилася.

© Главком

Пальне — ситуація в Україні

За прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко стрибатимуть то вгору, то вниз, причому дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин.

Оператори АЗС реагують на ситуацію асиметрично: піднімають ціни ще до надходження дорожчого ресурсу, перекладаючи ризики на споживачів, а знижують їх повільно, посилаючись на реалізацію старих запасів.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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