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В Україні змінилися ціни на низку продуктів
На тлі сезонного сплеску овочі дешевшають, а фрукти — зникають із полиць.
Ринок овочів і фруктів активізувався, продажі буряка і моркви зросли, а вишня для заморожування в дефіциті.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Найбільш продаваним овочем тижня став столовий буряк, при цьому морква також стрімко зросла у пропозиції. Картоплі стало менше, а от солодкий перець вперше з’явився серед найбільш продаваних овочів сезону. Також збільшився продаж кавунів, зокрема з України, що підтверджує початок сезону. У Вінницькій області навіть запропонували створити перцевий кластер для підтримки місцевої економіки.
На фруктово-ягідному ринку черешня лишається лідером попиту, хоча її якість знижується, а ціни падають. Водночас, в Узбекистані черешня дорожчає. Стрімко зростає реалізація сливи, з’явилися перші обсяги української лохини, а кавун став одним із найактивніше продаваних товарів — його шукали та пропонували представники п’яти країн.
Найбільш дефіцитним товаром стала вишня для заморожуваня. Попит на ягоди для заморожування взагалі суттєво зріс — сезон заготівлі малини стартував у Молдові, а в Україні вже з’явилися перші закупівельні ціни, значно нижчі, ніж у Сербії.
Через збільшення пропозиції буряка та цибулі нового врожаю, ціни на них впали. Натомість морква і рання картопля здорожчали. Також зросли ціни на солодкий перець, кабачки, броколі та часник, а от томати й огірки — здешевшали.
Черешня дешевшає через погану якість, смородина здешевшала найвідчутніше. Персик і суниця стали дорожчими, а абрикос — навпаки.
Ціни на овочі, фрукти та ягоди в Україні: аналіз змін за тиждень
На українському ринку овочів та фруктів зафіксовано як зростання, так і зниження цін на ряд популярних продуктів. Ось як змінилися ціни за тиждень з 13 по 20 червня (в гривнях за кг):
Овочі
Картопля: без змін — 25–28 грн
Картопля рання: зросла з 10–20 до 15–22 грн
Капуста білокачанна: без змін — 45–50 грн
Капуста білокачанна рання: зросла з 10–20 до 18–20 грн
Капуста пекінська: без змін — 25–30 грн
Капуста цвітна: знизилася з 60–75 до 30–40 грн
Капуста броколі: зросла з 30–70 до 45 грн
Буряк: без змін — 45–50 грн
Буряк ранній: здешевшав із 25–40 до 15–20 грн
Морква: здорожчала з 38–40 до 45–50 грн
Морква рання: здорожчала з 25–55 до 50–55 грн
Цибуля ріпчаста: без змін — 15–25 грн
Цибуля ріпчаста рання: здешевшала з 25–40 до 14–25 грн
Огірок: здешевшав з 20–45 до 15–30 грн
Помідор червоний: здешевшав з 75–95 до 55–85 грн
Солодкий перець: зростання з 90–120 до 100–160 грн
Кабачок: зріс з 10–15 до 18–20 грн
Часник: зростання з 100–140 до 100–150 грн
Зелень
Петрушка: зросла з 40–50 до 50–85 грн
Кріп: зріс з 40–50 до 50–85 грн
Цибуля зелена: без змін — 80–100 грн
Салат: подешевшав із 35–40 до 30–40 грн
Ягоди та фрукти
Суниця садова: діапазон розширився з 90–100 до 75–120 грн
Черешня: здешевшала з 120–150 до 115–130 грн
Абрикос: здешевшав зі 100–125 до 80–100 грн
Нектарин: зріс з 70–120 до 100–120 грн
Смородина чорна: суттєво впала з 220–250 до 75–250 грн
Порічка червона: знизилась із 300–350 до 130–170 грн
Малина: знизилась із 400–450 до 320–350 грн
Лохина: знизилась із 450–500 до 380–450 грн
Жимолость: без змін — 250–300 грн
Вишня: без змін — 110–120 грн
Яблуко: без змін — 33–100 грн
Груша: без змін — 85–90 грн
Виноград: без змін — 175–250 грн
Імпортні фрукти
Апельсин: без змін — 65–120 грн
Лимон: без змін — 80–120 грн
Банан: без змін — 74–78 грн
Стабільні в ціні:
Класична картопля, капуста, буряк, яблука, груші, виноград, апельсини, лимони, банани.
Також зафіксовано зростання пропозиції лохини, кабачків і зелені, тоді як черешня поступово зникає з ринку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які овочі «дружать» між собою та що варто садити поруч на грядці.
Окрім того, повідомлялось, що Україна втратила половину врожаю черешні та вишні.