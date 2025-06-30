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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні змінилися ціни на низку продуктів

На тлі сезонного сплеску овочі дешевшають, а фрукти — зникають із полиць.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Овочі

Овочі

Ринок овочів і фруктів активізувався, продажі буряка і моркви зросли, а вишня для заморожування в дефіциті.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Найбільш продаваним овочем тижня став столовий буряк, при цьому морква також стрімко зросла у пропозиції. Картоплі стало менше, а от солодкий перець вперше з’явився серед найбільш продаваних овочів сезону. Також збільшився продаж кавунів, зокрема з України, що підтверджує початок сезону. У Вінницькій області навіть запропонували створити перцевий кластер для підтримки місцевої економіки.

На фруктово-ягідному ринку черешня лишається лідером попиту, хоча її якість знижується, а ціни падають. Водночас, в Узбекистані черешня дорожчає. Стрімко зростає реалізація сливи, з’явилися перші обсяги української лохини, а кавун став одним із найактивніше продаваних товарів — його шукали та пропонували представники п’яти країн.

Найбільш дефіцитним товаром стала вишня для заморожуваня. Попит на ягоди для заморожування взагалі суттєво зріс — сезон заготівлі малини стартував у Молдові, а в Україні вже з’явилися перші закупівельні ціни, значно нижчі, ніж у Сербії.

Через збільшення пропозиції буряка та цибулі нового врожаю, ціни на них впали. Натомість морква і рання картопля здорожчали. Також зросли ціни на солодкий перець, кабачки, броколі та часник, а от томати й огірки — здешевшали.

Черешня дешевшає через погану якість, смородина здешевшала найвідчутніше. Персик і суниця стали дорожчими, а абрикос — навпаки.

Ціни на овочі, фрукти та ягоди в Україні: аналіз змін за тиждень

На українському ринку овочів та фруктів зафіксовано як зростання, так і зниження цін на ряд популярних продуктів. Ось як змінилися ціни за тиждень з 13 по 20 червня (в гривнях за кг):

Овочі

  • Картопля: без змін — 25–28 грн

  • Картопля рання: зросла з 10–20 до 15–22 грн

  • Капуста білокачанна: без змін — 45–50 грн

  • Капуста білокачанна рання: зросла з 10–20 до 18–20 грн

  • Капуста пекінська: без змін — 25–30 грн

  • Капуста цвітна: знизилася з 60–75 до 30–40 грн

  • Капуста броколі: зросла з 30–70 до 45 грн

  • Буряк: без змін — 45–50 грн

  • Буряк ранній: здешевшав із 25–40 до 15–20 грн

  • Морква: здорожчала з 38–40 до 45–50 грн

  • Морква рання: здорожчала з 25–55 до 50–55 грн

  • Цибуля ріпчаста: без змін — 15–25 грн

  • Цибуля ріпчаста рання: здешевшала з 25–40 до 14–25 грн

  • Огірок: здешевшав з 20–45 до 15–30 грн

  • Помідор червоний: здешевшав з 75–95 до 55–85 грн

  • Солодкий перець: зростання з 90–120 до 100–160 грн

  • Кабачок: зріс з 10–15 до 18–20 грн

  • Часник: зростання з 100–140 до 100–150 грн

Зелень

  • Петрушка: зросла з 40–50 до 50–85 грн

  • Кріп: зріс з 40–50 до 50–85 грн

  • Цибуля зелена: без змін — 80–100 грн

  • Салат: подешевшав із 35–40 до 30–40 грн

Ягоди та фрукти

  • Суниця садова: діапазон розширився з 90–100 до 75–120 грн

  • Черешня: здешевшала з 120–150 до 115–130 грн

  • Абрикос: здешевшав зі 100–125 до 80–100 грн

  • Нектарин: зріс з 70–120 до 100–120 грн

  • Смородина чорна: суттєво впала з 220–250 до 75–250 грн

  • Порічка червона: знизилась із 300–350 до 130–170 грн

  • Малина: знизилась із 400–450 до 320–350 грн

  • Лохина: знизилась із 450–500 до 380–450 грн

  • Жимолость: без змін — 250–300 грн

  • Вишня: без змін — 110–120 грн

  • Яблуко: без змін — 33–100 грн

  • Груша: без змін — 85–90 грн

  • Виноград: без змін — 175–250 грн

Імпортні фрукти

  • Апельсин: без змін — 65–120 грн

  • Лимон: без змін — 80–120 грн

  • Банан: без змін — 74–78 грн

Стабільні в ціні:
Класична картопля, капуста, буряк, яблука, груші, виноград, апельсини, лимони, банани.

Також зафіксовано зростання пропозиції лохини, кабачків і зелені, тоді як черешня поступово зникає з ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які овочі «дружать» між собою та що варто садити поруч на грядці.

Окрім того, повідомлялось, що Україна втратила половину врожаю черешні та вишні.

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