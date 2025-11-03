ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
2 хв

В Україні змінилися ціни на овочі та фрукти: що здорожачало, а що здешевшало за тиждень

На українському ринку овочів та фруктів за останній тиждень відбулися значні цінові зміни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Овочі та фрукти в магазині

Овочі та фрукти в магазині / © Pixabay

В Україні за тиждень змінилися ціна на овочі та фрукти. У сегменті овочів переважає тенденція до подорожчання тепличної продукції. У фруктовому сегменті продовжують дешевшати яблуко та груша.

Про це інформує EastFruit.

Серед овочів чітко простежується зростання цін на тепличні культури — огірки та помідори. Динаміка вартості коренеплодів є неоднозначною: морква дорожчає, тоді як ціна на картоплю і цибулю знижується.

Тим часом фруктовий ринок демонструє сезонне здешевлення яблук і груш через велику пропозицію. Натомість слива дорожчає в міру скорочення сезону.

Ціни на овочі та фрукти в Україні зараз

Згідно з опублікованими даними, на українському ринку овочів і фруктів станом на 31 жовтня порівняно з 24 жовтня зафіксовані такі зміни в цінах (у гривнях за кілограм):

Овочі

  • Капуста білокачанна — 9-11 грн (раніше було 9-11 грн). Ціна залишилася стабільною.

  • Картопля — 10-12 грн (було 10-12 грн). Ціни не змінилися.

  • Морква — 9-12 грн (було 9-10 грн). Подорожчала на 2 грн.

  • Цибуля ріпчаста — 7-9 грн (було 8-12 грн). Здешевшала на 1-3 грн.

  • Буряк столовий — 8-10 грн (було 8-10 грн). Ціни не змінилися.

  • Огірки тепличні — 100-130 грн (було 90-130 грн). Подорожчання на 10 грн.

  • Помідори червоні — 40-100 грн (було 45-95 грн).

Фрукти

  • Яблуко — 20-70 грн (було 20-85 грн). Ціна знизилась на 15 грн.

  • Груша — 40-110 грн (було 45-110 грн). Подешевшала на 5 грн.

  • Слива — 30-45 грн (було 20-45 грн). Ціна зросла на 10 грн.

  • Виноград — 60-100 грн (було 60-100 грн). Вартість не змінилася.

  • Хурма — 60-80 грн (було 60-80 грн). Без змін.

До слова, Національний банк України прогнозує, що протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі в Україні будуть нижчими, ніж торік, завдяки високій пропозиції продовольства. У річному вимірі вже знизилися ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори. Водночас, через слабкий урожай в ЄС, вартість яблук може залишатися відносно високою.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie