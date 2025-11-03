В Україні змінилися ціни на овочі та фрукти: що здорожачало, а що здешевшало за тиждень

Овочі та фрукти в магазині / © Pixabay

В Україні за тиждень змінилися ціна на овочі та фрукти. У сегменті овочів переважає тенденція до подорожчання тепличної продукції. У фруктовому сегменті продовжують дешевшати яблуко та груша.

Про це інформує EastFruit.

Серед овочів чітко простежується зростання цін на тепличні культури — огірки та помідори. Динаміка вартості коренеплодів є неоднозначною: морква дорожчає, тоді як ціна на картоплю і цибулю знижується.

Тим часом фруктовий ринок демонструє сезонне здешевлення яблук і груш через велику пропозицію. Натомість слива дорожчає в міру скорочення сезону.

Ціни на овочі та фрукти в Україні зараз

Згідно з опублікованими даними, на українському ринку овочів і фруктів станом на 31 жовтня порівняно з 24 жовтня зафіксовані такі зміни в цінах (у гривнях за кілограм):

Овочі

Капуста білокачанна — 9-11 грн (раніше було 9-11 грн). Ціна залишилася стабільною.

Картопля — 10-12 грн (було 10-12 грн). Ціни не змінилися.

Морква — 9-12 грн (було 9-10 грн). Подорожчала на 2 грн.

Цибуля ріпчаста — 7-9 грн (було 8-12 грн). Здешевшала на 1-3 грн.

Буряк столовий — 8-10 грн (було 8-10 грн). Ціни не змінилися.

Огірки тепличні — 100-130 грн (було 90-130 грн). Подорожчання на 10 грн.

Помідори червоні — 40-100 грн (було 45-95 грн).

Фрукти

Яблуко — 20-70 грн (було 20-85 грн). Ціна знизилась на 15 грн.

Груша — 40-110 грн (було 45-110 грн). Подешевшала на 5 грн.

Слива — 30-45 грн (було 20-45 грн). Ціна зросла на 10 грн.

Виноград — 60-100 грн (було 60-100 грн). Вартість не змінилася.

Хурма — 60-80 грн (було 60-80 грн). Без змін.

До слова, Національний банк України прогнозує, що протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі в Україні будуть нижчими, ніж торік, завдяки високій пропозиції продовольства. У річному вимірі вже знизилися ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори. Водночас, через слабкий урожай в ЄС, вартість яблук може залишатися відносно високою.