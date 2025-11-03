- Дата публікації
В Україні змінилися ціни на овочі та фрукти: що здорожачало, а що здешевшало за тиждень
На українському ринку овочів та фруктів за останній тиждень відбулися значні цінові зміни.
В Україні за тиждень змінилися ціна на овочі та фрукти. У сегменті овочів переважає тенденція до подорожчання тепличної продукції. У фруктовому сегменті продовжують дешевшати яблуко та груша.
Про це інформує EastFruit.
Серед овочів чітко простежується зростання цін на тепличні культури — огірки та помідори. Динаміка вартості коренеплодів є неоднозначною: морква дорожчає, тоді як ціна на картоплю і цибулю знижується.
Тим часом фруктовий ринок демонструє сезонне здешевлення яблук і груш через велику пропозицію. Натомість слива дорожчає в міру скорочення сезону.
Ціни на овочі та фрукти в Україні зараз
Згідно з опублікованими даними, на українському ринку овочів і фруктів станом на 31 жовтня порівняно з 24 жовтня зафіксовані такі зміни в цінах (у гривнях за кілограм):
Овочі
Капуста білокачанна — 9-11 грн (раніше було 9-11 грн). Ціна залишилася стабільною.
Картопля — 10-12 грн (було 10-12 грн). Ціни не змінилися.
Морква — 9-12 грн (було 9-10 грн). Подорожчала на 2 грн.
Цибуля ріпчаста — 7-9 грн (було 8-12 грн). Здешевшала на 1-3 грн.
Буряк столовий — 8-10 грн (було 8-10 грн). Ціни не змінилися.
Огірки тепличні — 100-130 грн (було 90-130 грн). Подорожчання на 10 грн.
Помідори червоні — 40-100 грн (було 45-95 грн).
Фрукти
Яблуко — 20-70 грн (було 20-85 грн). Ціна знизилась на 15 грн.
Груша — 40-110 грн (було 45-110 грн). Подешевшала на 5 грн.
Слива — 30-45 грн (було 20-45 грн). Ціна зросла на 10 грн.
Виноград — 60-100 грн (було 60-100 грн). Вартість не змінилася.
Хурма — 60-80 грн (було 60-80 грн). Без змін.
До слова, Національний банк України прогнозує, що протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі в Україні будуть нижчими, ніж торік, завдяки високій пропозиції продовольства. У річному вимірі вже знизилися ціни на всі овочі борщового набору, перець, огірки та помідори. Водночас, через слабкий урожай в ЄС, вартість яблук може залишатися відносно високою.