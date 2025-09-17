В Україні планують змінити систему соціальних виплат: кого торкнуться нововведення

Гроші / © iStock

Реклама

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який пропонує від 1 січня 2026 року запровадити базову соціальну допомогу замість кількох окремих видів державних виплат.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, ця допомога призначатиметься найбільш незахищеним категоріям населення для подолання бідності.

Реклама

Розмір виплати розраховуватиметься як різниця між сукупним доходом сім’ї та базовою величиною, що визначається для кожного її члена. Водночас, для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи розмір виплати становитиме 100% від базової величини, а для інших членів сім’ї — 70%.

Як відомо з інформації про законопроєкт, право на таку допомогу матимуть сім’ї, чий середньомісячний сукупний дохід є нижчим за встановлену базову величину. Розмір цієї величини затверджуватиметься щорічно в державному бюджеті та не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Нагадаємо, щоб отримувати пенсію приблизно в 20 тисяч гривень 2025 року, необхідно мати значний страховий стаж і високий рівень офіційної заробітної плати. Згідно з чинним законодавством, кожен рік стажу додає 1% до коефіцієнта страхового стажу. Наприклад, за 35 років стажу коефіцієнт становитиме 0,35 (35%).

Вчителі в Україні отримали можливість оформити дострокову пенсію за вислугою років, не чекаючи до 60 років. Право на такі виплати надається лише за чітко визначених умов, які стали суворішими після 1 січня 2016 року.